Jordi Turull recupera una foto del casament de fa 25 anys per felicitar la seva parella

T’estimo @BlancaBragulat ❤️❤️ ! Avui fa 25 anys d’aquest moment 👇 pic.twitter.com/fuYHIh9gbo — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 22, 2020

Jordi Turull ha enviat missatge públic a la seva parella, Blanca Bragulat, per celebrar els 25 anys de casats. "T'estimo Blanca", ha dit en una piulada. "Avui fa 25 anys d'aquest moment", ha afegit tot adjuntant una imatge del seu casament.No fa encara ni una setmana que Jordi Turull, com la resta de presos polítics, estan en tercer grau després que la Generalitat donés llum verda a la semillibertat dels líders independentistes. Des de llavors, els presos polítics dormen a la presó quatre dies i els altres tres a casa.Turull compleix està en presó des de fa 885 dies per haver col·laborat en l'organització del referèndum de l'1-O, juntament amb altres consellers del govern de Puigdemont que van impulsar el procés independentista.

