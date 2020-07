El Parlament reclama l'abdicació de Felip VI i reprova Sánchez pel 155

El Parlament ha aprovat que l'abdicació de Felip VI és "necessària" i reprova el Rei, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'anterior cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, per l'aplicació del 155. La votació sobre l'abdicació s'ha aprovat amb els vots de JxCat, ERC, CatECP i la CUP mentre que la reprovació s'ha aprovat amb els vots afirmatius dels independentistes però l'abstenció de Catalunya en Comú Podem.Els punts inclosos en el dictamen de la comissió d'investigació de l'aplicació del 155 de la Constitució han reprovat així l'actitud de Felip VI "en tot el procés, des del discurs del 3 d'octubre de 2017, i especialment en l'impuls, l'aprovació i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució". Concretament, el Parlament reprova Rajoy, els membres del seu govern i el delegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo com a "part activa i decisiva en l'aplicació de l'article 155". També al líder del PSOE i actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pels mateixos fets. A tots dos els retreuen "el menyspreu" a les institucions catalanes per no comparèixer en el marc d'aquesta comissió quan se'ls va citar. Finalment, reproven també Albert Rivera, que aleshores liderava Ciutadans.El Parlament també ha constatat que l'aplicació del 155 de la Constitució, que titlla d'inconstitucional des d'una perspectiva formal, estava "predeterminada molt abans del referèndum de l'1 d'octubre de 2017" i que "el govern espanyol no tenia cap voluntat de no aplicar-lo en cas que el president Puigdemont hagués convocat eleccions". També constata que els dies previs a l'aplicació d'aquest article "l'Estat espanyol no va tenir cap voluntat de negociació, diàleg i acord".Entre altres qüestions, també constata que l'aplicació del 155, amb la intervenció financera de la Generalitat, ha comportat a la institució "danys econòmics" i "en termes de productivitat, pel compliment de totes les obligacions que imposava el govern espanyol", així com danys en les polítiques públiques de salut o de col·lectius vulnerables.El diputat d'ERC Jordi Orobitg ha afirmat que el 155 s'ha demostrat com una "eina totalment ineficaç per a enfonsar l'independentisme" que "no va servir ni per canviar el Parlament ni va canviar el Govern". Per tot plegat, ha reclamat una llei d'amnistia i la convocatòria d'un referèndum, a més de l'abdicació de Felip VI "per sanitat democràtica" i per la seva aposta pel conflicte i la confrontació. També ha criticat que el 155 es va aplicar "trencant el pacte constitucional" i ha carregat per "la deixadesa de funcions" dels grups parlamentaris que no han participat en aquest espai.La diputada de JxCat Gemma Geis creu que el 155 és "el no projecte" de l'Estat espanyol i ha lamentat que "continua vigent" perquè per debatre sobre autodeterminació o sobre la monarquia s'han de "sotmetre a querelles". El grup parlamentari de JxCat ha demanat la reprovació de Pedro Sánchez, de Mariano Rajoy i Albert Rivera com a "ideòlegs" de l'aplicació del 155 i la de Felip VI "perquè el 155 no es pot entendre sense el seu paper actiu avalant la violència de l'1-O". Geis també ha dit que el 155 només se superarà amb l'exercici de l'autodeterminació.Per la seva banda, el diputat dels comuns Marc Parés ha qualificat la comissió "d'oportunitat perduda" perquè considera que era l'espai on es podien "reconèixer mútuament, fer autocrítica i buscar punts en comú per poder avançar". "Tinc la sensació que hi ha una part de la cambra que ha eludit la seva responsabilitat en no participar-hi i que l'altra ha volgut imposat el seu relat", ha lamentat. Parés ha dit que el 155 no va contribuir a resoldre el conflicte polític, "tot el contrari"; i que "es podria haver evitat" si tots els actors haguessin estat capaços de trobar vies de diàleg.Des de la CUP, Carles Riera ha reclamat al Govern que "davant futurs escenaris, canviï de capteniment i opti per la no col·laboració i desobediència i per defensar els drets civils i polítics", un fet que considera que no es va produir al 2017, quan ha denunciat "l'aplanament d'alts funcionaris de JxSí". Riera ha situat el diàleg en una via "fallida" i ha dit que la unilateralitat "aleshores i ara és l'única via per fer l'autodeterminació i fer front a la repressió".El president de Cs, Carlos Carrizosa, ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a recórrer les conclusions que el ple votarà aquest dimarts a la tarda. "És contradictori que el que van defensar al Senat no es defensi pel govern davant dels tribunals", ha dit. I ha acusat els independentistes de "voler guanyar votant al Parlament el que van perdre als tribunals" i de moure's per la "revenja" i estar "plens d'odi". "Van perdre als tribunals, acceptin les sentències", ha etzibat Carrizosa, que ha defensat la legalitat del 155.Els socialistes creuen que la comissió ha estat "una farsa". El diputat del PSC Ferran Pedret ha justificat l'absència del seu grup en les sessions convocades perquè "es pretenia investigar un efecte sense investigar la causa". "Sempre ho tracten així, com si el 155 fos un fet aïllat que no es correspongui a cap motiu. Parlem del 6 i 7 de setembre", ha emplaçat Pedret, que ha denunciat "l'atropellament del reglament del Parlament i dels drets dels diputats". El parlamentari ha admès que el 155 va tenir "afectacions" però que van ser "menors" a les que haurien estat si s'haguessin "consolidat els actes del 6 i 7 de setembre i després la DUI".El diputat del PP Santi Rodríguez ha criticat que aquesta comissió d'investigació "no té per objecte investigar absolutament res" i que "ja tenien les conclusions escrites abans de la seva constitució". En aquest sentit, ha acusat els independentistes de tenir com a objectiu "utilitzar el Parlament com a propaganda i donar carta de naturalesa a un relat fictici". Rodríguez també ha defensat que l'aplicació de la Constitució era "absolutament imprescindible" en aquell moment i que les úniques responsabilitats les tenen "qui va generar inseguretat jurídica" per als catalans.Finalment, el diputat que ha presidit la comissió, Toni Morral, ha reconegut "certa insatisfacció" per no haver obtingut resposta a preguntes clau a "personatges que van ser els màxims responsables en la decisió d'aplicar el 155", ja que van optar per no comparèixer. "No van comparèixer emparats amb l'informe del consell d'estat que deia que podien permetre's el luxe de menysprear el Parlament", ha denunciat Morral, decebut també amb la no participació a la comissió de Cs, PSC i PP.

