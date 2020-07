JxCat presenta esmenes per rebaixar la llei que regula el preu dels lloguers

Junts per Catalunya (JxCat) ha plantejat aquest dimarts diverses esmenes a la proposició de llei que ha presentat juntament amb ERC, els comuns i la CUP per regular el preu dels lloguers, fet que ha provocat crítiques del Sindicat de Llogaters i dels grups que han signat la proposta. El diputat de JxCat Toni Morral ha defensat que el text de la llei té "marge de millora" i per això ha defensat les esmenes presentades, que segons ell estan acordades amb la conselleria de Territori i Sostenibilitat que pilota Damià Calvet. Les esmenes plantegen excloure Figueres, Salou i Tortosa dels municipis inclosos en la regulació i també introduir algunes excepcions en les limitacions dels preus del lloguer.Tot plegat ha provocat crítiques del Sindicat de Llogaters, amb qui JxCat, ERC, comuns i CUP havien pactat la proposta. Jaime Palomera, portaveu de l'organització, ha dit que les esmenes de JxCat "desvirtuen l'acord i permeten que pujades de preu en bona part del mercat". "És un pas en fals, s'han de retractar i cal que aquesta regulació dels lloguers tiri endavant i sigui efectiva", ha dit Palomera. La resta de grups també han estat crítics amb Morral. ERC, per exemple, ha reclamat "lleialtat" a JxCat, i els comuns han demanat "valentia" i no "autoboicotejar-se". Des de la CUP han insinuat que els "especuladors" estan pressionant per modificar la proposta de llei a esquenes dels moviments socials.Els grups de JxCat, ERC, comuns i la CUP van registrar la setmana passada una proposició de llei per regular els preus del lloguer d'habitatges a Catalunya. La iniciativa pretén regular la "contenció" i "moderació" de les rendes quan es destinin a la residència permanent i es trobin en zones declarades amb "mercat d'habitatge tens". Es proposa que aquestes àrees siguin aquelles on el preu del lloguer hagi experimentat un creixement "sostingut clarament superior" al de la mitjana del país. La proposició de llei aposta per fixar un preu de referència a partir d'un índex i que es pugui incrementar en un 5% si les llars acrediten unes "característiques específiques".Fa un any la cambra va tombar un decret del Govern que buscava regular el preu del lloguer. Ara, perquè aquesta proposició de llei tiri endavant, seran necessaris els vots de JxCat malgrat que hagi presentat esmenes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor