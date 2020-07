Detectat un brot de coronavirus a l'Hospital Comarcal d'Amposta

Primer brot de coronavirus detectat a Amposta des de la desescalada. El Departament de Salut ha confirmat aquest dimarts un focus de contagi a l'Hospital Comarcal d'Amposta. En concret, a la tercera planta, que passar a ser zona taronja i no pot rebre cap ingrés. S'han realitzat 43 proves PCR, entre pacients i treballadors, als contactes directes d'un positiu confirmat aquest passa diumenge. D'aquestes, tres han donat positiu.Ara, i seguint els protocols de salut pública i d’epidemiologia, els contactes estrets, amb independència del resultat de les proves, han d’aïllar-se durant 14 dies.El mateix diumenge, quan es va conèixer el positiu, les autoritats ja van decidir no fer cap nou ingrés a la planta ni permetre cap visita familiar (tret de situació de final de vida, si es donés el cas). A més, dilluns al matí es va sectorialitzar i dividir la planta en dos unitats, una per a la mitja estada polivalent i l'altra per a subaguts, d'acord amb les recomanacions de Salut.Si bé no hi haurà nous ingressos en les properes dues setmanes, sí que es podrà donar l'alta amb confinament a domicili durant 14 dies els pacients que ja hi ha ingressats, sempre que ho decideixin les famílies. Les altres plantes de l'Hospital Comarcal continuen treballant amb normalitat.

