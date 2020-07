El Govern pressiona l'Estat pels fons europeus amb un pla econòmic i el suport sindical i patronal

🗣 VP @perearagones: "Agrair a les organitzacions sindicals i empresarials del país per sumar-se a l’exigència de flexibilitzar el dèficit públic i a la necessitat que la Generalitat gestioni directament la part que li correspon dels fons europeus que avui s’estan negociant." pic.twitter.com/x17PumHtUX — Vicepresidència (@vicepresicat) July 20, 2020

L' acord a Brussel·les del fons europeu recuperació per valor de 750.000 milions ha arribat en paral·lel a l'inici de la pressió a Catalunya per gestionar part dels recursos que en rebi l'Estat. La Generalitat reclama 30.000 milions dels prop de 140.000 que anhela el govern espanyol i ha presentat les seves credencials amb la posada en escena d' un projecte propi de reactivació econòmica de quasi 32.000 milions tot just l'endemà de signar amb els principals sindicats i patronals un acord que exigeix el repartiment del fons i, abans que aquest arribi, fixar un objectiu de dèficit de l'1% per al 2020.Els dirigents sindicals lamentaven dilluns, en la firma de l'acord nacional de bases per a la reactivació econòmica amb protecció social, que aquest pacte arribava tard, ja que ells l'haurien volgut per al moment de finalitzar l'estat d'alarma. Per al Govern, en canvi, és molt oportú, atès que entén que el reforça en les seves reivindicacions econòmiques enfront l'Estat per tenir marge per gestionar la represa.L'endemà d'aquella escenificació, el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès -també presents en l'acte amb els agents socials- han presentat el pla per a la reactivació econòmica i protecció social, un full de ruta econòmic amb visió fins a 2032 i un nom indissimuladament similar a l'acord nacional del dia anterior. Per a aquest any contempla una despesa extra de 2.759,07 milions euros que, per ser possibles, requereix de l'increment de l'objectiu de dèficit fins a l'1%, mentre que la inversió total per als 12 propers anys ascendiria fins a 31.764,76 euros.I els projectes totals inclosos estan condicionats a rebre els recursos reclamats del fons europeu? Sí i no. "Els 30.000 milions han de ser l'objectiu dels recursos que han de venir a Catalunya i, per això, el pla de reactivació econòmica té una xifra similar. Van alineats. El nostre objectiu és arribar als 30.000 milions i, per això, ja tenim els projectes a punt", ha asseverat Aragonès, però fonts del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda matisen aquesta correlació directa entre la despesa planificada i l'ingrés exigit.Els fons europeus, de fet, arribarien -si la pressió fructifica- el 2021 i 2022, mentre que el pla del Govern és més a llarg termini, fins al 2032. Tot i això, l'executiu vol usar aquest projecte per evidenciar que disposa d'un pla de reactivació que justifica la gestió dels recursos en àmbits tan sensibles i de suport social com l'acció climàtica (6.330,8 milions), automoció i mobilitat (5.877,3 milions), societat del coneixement (5.785,6 milions) o economia de la vida (5.010,69 milions).Amb uns eixos, a més, que entenen que responen a les bases acordades amb els sindicats i les patronals majoritàries. L'acord signat pels agents socials i econòmics amb el Govern, de fet, inclou l'exigència de "desenvolupar unes polítiques pressupostàries expansives, amb un objectiu de dèficit no inferior a l'1%, així com reclamar a tots els espais de participació que la gestió dels fons europeus per les polítiques de reactivació es faci des de la proximitat". Un suport a les reivindicacions de l'executiu que, en l'acte de signatura, Aragonès va agrair:No seria, però, l'únic front de pressió, ja que la Generalitat vol esprémer aquest suport social a les seves demandes i, al mateix, activar tots els ressorts internacionals de què disposi per aconseguir que, a nivell europeu, també s'exigeixi que la gestió del fons es basi en el principi de subsidiarietat. "Farem de lobi a nivell europeu", expliquen des de Govern, sense descartar fer alguna acció, més enllà de les interlocucions i les participacions en tots els fòrums possibles.De cara aquest 2020, els 2.759,07 milions previstos en el pla tenen com a principals partides projectes d'inclusió social i integració laboral (764,8 milions), finançament d'empreses (564,1 milions, bàsicament a través de l'ICF), automoció i mobilitat (508,6 milions) i societat del coneixement (392,1 milions). I en aquest cas, l'augment del topall de dèficit a l'1% sí que seria una necessitat per fer-ho possible, ja que Aragonès ja va quantificar recentment en uns 5.000 milions l'impacte previst de la pandèmia en els comptes de la Generalitat.Segons detallen fonts del Departament d'Economia i Hisenda, bona part dels 3.200 milions que preveuen rebre del fons Covid del govern espanyol -el qual reclamen que s'ampliï- anirien a tapar aquest forat, però fins a 200 milions també podrien arribar a destinar-se al pla de reactivació. El gruix, però, arribaria del dèficit de l'1% del PIB, cosa que equival a uns 2.600 milions. A banda, prop de 500 milions d'euros del pla provindrien de repriorització de despeses incloses al pressupost ja aprovat, cosa que permetria quadrar els comptes aquest 2020.Segons han detallat Torra i Aragonès, la xifra global del pla es repartirà en cinc grans eixos: economia de la vida -salut, educació, aliments, cures, habitatge i cultura-, transició ecològica, digitalització, societat del coneixement i un últim apartat més transversal. Hi ha 20 projectes principals -que comprenen fins a 145 actuacions concretes-, però destaquen especialment les mesures destinades a transició ecològica, les quals s'emporten 16.678,3 milions, més de la meitat del total del pla.En tot cas, Torra ha asseverat que el pla de reactivació és un document "obert" que busca un "consens ampli de país". "No és un pla del Govern, és un pla del país sencer", ha insistit, i ha recordat que l'executiu demostra amb aquest full de ruta que està preparat per afrontar "el futur i la reactivació econòmica". Aragonès ha reafirmat aquest missatge: "És la mobilització de recursos més importants de la història contemporània de Catalunya. La sortida d'aquesta situació no era per tornar al març del 2020 sinó per fer un país millor", ha exposat. Una concepció que, asseguren, és compartida per amplis sectors socials més enllà de l'executiu.

