Impactant accident al Pallars: una furgoneta queda penjada dels arbres d'un barranc

Aquesta tarda, hem treballat en un accident de @transit a Soriguera, a la N-260 (avís 15.56h). Un vehicle ha fet una sortida de via i ha caigut per un barranc d'uns 10m. Els arbres han frenat la caiguda del vehicle. pic.twitter.com/9ddqE8lqDC — Bombers (@bomberscat) July 21, 2020

El conductor d'una furgoneta ha resultat ferit lleu aquest dimarts a la tarda després hagi sortit de la via amb el seu vehicle, que s'ha precipitat per un barranc de deu metres i ha quedat penjat d'uns arbres, que han frenat la caiguda.Els fets han tingut lloc a la carretera N-260, al quilòmetre 272, en terme municipal de Soriguera (Pallars Sobirà).Els cossos d'emergència han rebut l'avís de l'incident cap a tres quarts de quatre de la tarda i, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit (SCT), el conductor ha pogut sortir per ell mateix de la furgoneta agafant-se a un dels arbres on havia quedat penjada.

