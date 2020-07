Descobreixen un senzill sistema per detectar el coronavirus en 20 minuts

Investigadors de la Universitat de Monash (Austràlia) han aconseguit detectar, utilitzant 25 microlitres de plasma de mostres de sang i en només 20 minuts, la presència de la Covid-19 en un pacient.



En concret, els experts, han observat que els casos positius de Covid-19 van causar una aglutinació de glòbuls vermells, la qual és fàcilment identificable a simple vista. Els investigadors van poder recuperar lectures positives o negatives en aproximadament 20 minuts.

Si bé les proves d'hisop/PCR es fan servir per identificar les persones que actualment són positives amb Covid-19, l'assaig d'aglutinació pot determinar si algú s'ha infectat recentment una vegada que es resol la infecció, i podria usar-se per detectar anticossos generats en resposta a vacunació, fet que ajudaria al desenvolupament d'assaigs clínics.Utilitzant una configuració de laboratori simple, aquest descobriment podria servir als metges de tot el món per analitzar fins a 200 mostres de sang per hora. A més, en alguns hospitals amb màquines de diagnòstic d'alt grau, es podien analitzar més de 700 mostres de sang per hora, aproximadament 16.800 per dia.També, tal com han explicat els experts, les troballes de l'estudi podrien ajudar els països d'alt risc amb la detecció de la població, la identificació de casos, el rastreig de contactes, la confirmació de l'eficàcia de la vacuna durant els assajos clínics i la distribució de la vacuna.

