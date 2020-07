El Govern promet 300.000 ordinadors per a alumnes d'FP, batxillerat i 3r i 4t d'ESO

El Departament d'Educació assegura que, el curs que ve, facilitarà 300.000 ordinadors portàtils a tots els alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional i 85.000 entre els docents. També promet 110.000 punts de connexió a internet als alumnes de qualsevol curs, també de primària, que no hi tinguin accés a casa.Són les actuacions més urgents del Pla d'educació digital de Catalunya, que estava previst fins al 2025 i que l'emergència de la Covid-19 ha accelerat. El pla es preveu ara en tres anys i dels prop de 185 milions d'euros, 106 s'executaran el curs vinent."Ens garanteix que, si hi ha d'haver un altre confinament o aïllament d'un centre o municipi, puguem garantir la continuació de la tasca lectiva", ha afirmat el conseller Josep Bargalló.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor