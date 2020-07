Protagonitza una persecució policial per l'AP-7 amb els seus tres fills menors al cotxe

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge el conductor d'un vehicle que va esquivar un control policial a l'àrea de servei del Baix Ebre de l'AP-7 i va fugir a gran velocitat amb els seus tres fills menors dins el vehicle. La persecució va durar uns 20 minuts, fins que el van poder interceptar quan sortia de la C-12 a Tortosa. L'home no tenia carnet de conduir i tenia sis ordres de recerca i detenció de diferents jutjats de l'Estat.Se l'acusa dels delictes de conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai el permís i atemptat als agents de l'autoritat, ja que va agredir un agent. A més, els Mossos l'han denunciat per dur dos embolcalls amb pols blanca, presumptament cocaïna. El jutge de guàrdia l'ha deixat en llibertat amb càrrecs.Els fets van passar poc abans de tres quarts de quatre de la tarda quan una patrulla de Mossos va demanar al conductor d'un monovolum que s'aturés a l'àrea de servei del Baix Ebre. El vehicle va fer cas omís als agents i va fugir a gran velocitat per l'autopista en direcció sud, mentre la patrulla iniciava el seguiment per intentar aturar-lo. Ràpidament el conductor del vehicle escàpol va sortir de l'autopista i va agafar direcció a Tortosa (Baix Ebre) per la carretera C-43, mentre conduïa de manera temerària posant en greu perill a la resta d'usuaris de la via.El vehicle en la seva fugida va realitzava avançaments per esquerra i dreta a gran velocitat, i no respectava les prioritats de pas en diverses rotondes, la qual cosa obligava altres conductors a realitzar maniobres evasives per no col·lidir. En el moment d'arribar a Tortosa el vehicle va envair la zona de vianants d'un aparcament comercial on diversos ciutadans van haver d'apartar-se ràpidament per no ser envestits.Després d'uns 20 minuts de seguiment els agents van aconseguir interceptar el vehicle amb l'ajuda d'altres patrulles quan sortia de Tortosa per la carretera C-12 en direcció a Amposta. El conductor va baixar del vehicle i, després d'agredir un agent que intentava aturar-lo, va continuar la fugida a peu, fins que la resta d'agents el van poder interceptar i detenir.Tot seguit els policies van comprovar que juntament amb el detingut a l'interior del vehicle viatjaven també la seva dona i els seus tres fills menors –de cinc anys, dinou mesos i tres mesos. Els tres menors van ser lliurats a la seva àvia paterna i se n'ha informat a la Direcció General d'Atenció a la Infància.El detingut, que té nombrosos antecedents policials, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa.

