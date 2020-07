Els contagis diaris cauen a tot l'Estat: 529 casos en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 1.358 nous positius per la Covid-19 a Espanya en relació al total de casos confirmats de dilluns. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 266.194 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 529 s'han diagnosticat en les últimes hores, 156 menys que dilluns. El descens d'aquesta xifra en el balanç de Sanitat coincideix amb el descens de la mateixa en l'informe difós al migdia per Salut, que també ha registrat una caiguda dels nous contagis a Catalunya. En aquest cas, per tercer dia consecutiu De nou, la comunitat que més casos acumula en l'últim dia és l'Aragó (187), seguida de Navarra (82) i Catalunya (63). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.424 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol, dos més que aquest dilluns. Segons el darrer informe, hi ha hagut nou defuncions en l'última setmana, tres de les quals a Madrid, dues a Castella-la Manxa i dues més a Castella i Lleó.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 126.113 hospitalitzacions, 268 en els últims set dies. D’aquestes, 69 s’han produït a l’Aragó, 57 a Madrid, 30 a Andalusia, 21 a Castella-la Manxa i 17 a Catalunya. Ni Ceuta ni la Rioja han registrat cap ingrés en la darrera setmana.En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.733 entrades, 13 en els últims set dies. D’aquestes, a l’Aragó i a Madrid n’hi ha hagut tres i a Catalunya i a Andalusia dues. Hi ha dotze comunitats sense cap ingrés en Unitats de Cures Intensives en la darrera setmana.

