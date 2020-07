Un terç dels pacients amb càncer van patir ansietat i depressió durant el confinament

Les necessitats dels pacients amb càncer i dels seus familiars "segueixen creixent i més encara ara, amb la crisi del coronavirus". Prova d'això és que el 34% dels malalts van patir ansietat i depressió durant el confinament, segons revela un informe elaborat per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) al País Valencià.



D'aquesta manera, l'informe posa en evidència que "una de cada tres de persones amb càncer ha patit símptomes d'ansietat i depressió durant el confinament, com a conseqüència no només de la por al contagi sinó d'un altre tipus de preocupacions com els problemes econòmics després de la irrupció de la pandèmia ".

Any rere any, el País Valencià suma més de 3.000 noves persones que pateixen situacions d'atur o compten amb un salari igual o inferior al mínim interprofessional, a més de la pròpia batalla contra el càncer. Després de la crisi sanitària, s'espera que l'impacte en l'ocupació augmenti la vulnerabilitat del col·lectiu."El càncer continua sent una emergència de primer ordre que requereix la nostra atenció. Actualment es comptabilitzen 29.243 nous casos al territori cada any, un diagnòstic que implica un fort impacte en la vida de la persona i en la pròpia llar. Només el 2019, els psicòlegs i treballadors socials de l'AECC València van realitzar 12.003 atencions, un 15,4% més respecte a l'any anterior", explica el president de AECC València, Tomás Trénor.

