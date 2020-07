S'estabilitza la crisi sanitària a Lleida: «Veiem la llum al final del túnel»

La segona embranzida de la pandèmia comença a remetre a Lleida. Dues setmanes després del confinament perimetral i de vuit dies de restriccions, els índexs de contagis s'han reduït gairebé a la meitat.El govern de la Paeria ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa que les dades conviden a l'optimisme i que s'està veient "la llum al final del túnel", per bé que s'ha remarcat prudència a l'hora d'interpretar les dades. En aquest context s'ha de dir que el nombre de contagis encara augmenta a la demarcació, per bé que s'ha començat a capgirar la tendència.Si fa una setmana els índexs estaven al 50%, aquest percentatge s'ha rebaixat ara al 20%. El primer tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida, Toni Postius, assegura que cal ser prudent amb les dades, sobretot quan es surt del cap de setmana, però ha indicat que s'està en línia positiva per aplanar la corba de contagis a la comarca del Segrià.El paer en cap, Miquel Pueyo, ha reconegut que aquesta setmana és "clau" pel control del rebrot a Lleida i la tinenta d'alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, ha explicat que a Lleida s'estan fent aquest mes de juliol 1.400 testos diaris. La disminució en l'augment de casos, segons l'alcalde, "possiblement té a veure en la reducció de les interaccions socials i l'augment de la consciència col·lectiva".

