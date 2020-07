Raul Romero, pacient de coronavirus, va sortir aquest dilluns de l'UCI de l'hospital de Terrassa, on portava 125 dies ingressat. Abans de passar a planta, on continuarà la seva recuperació,el personal de l'àrea va acomiadar-lo formant un passadís i aplaudint-lo.Les emotives imatges han estat compartides pel Consorci Sanitari de Terrassa a través de Twitter, on l'institució ha desitjat una ràpida recuperació després dels més de quatre mesos que ha durat la seva hospitalització a l'unitat de crítics del centre.

