Sánchez convocarà aquest juliol els presidents autonòmics per detallar les ajudes europees

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convocarà abans que acabi aquest mes de juliol una conferència de presidents autonòmics per informar-los de l'acord del Consell Europeu sobre el fons de recuperació pactat pels líders europeus aquest dimarts, que s'eleva a 750.000 milions d'euros, entre transferències directes i préstecs . Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu espanyol, la ministra María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.Montero ha afirmat que la Moncloa vol "mantenir oberta la línia de diàleg" amb les autonomies que entén que es va iniciar durant l'estat d'alarma. La portaveu de l'executiu espanyol ha celebrat l'acord "històric" segellat a Brussel·les i ha dit que és un "pas de gegant" per al futur d'Europa. La Moncloa ha destacat que, després de l'entesa a escala comunitària, ara és el moment de treballar per aprofitar les "quantitats significatives" que rebrà Espanya.Sobre aquesta qüestió, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest dimarts, en la roda de premsa de presentació del pla de reactivació econòmica del Govern, que a Catalunya li pertocarien 30.000 milions dels fons europeus . És la xifra que defensarà en la reunió de presidents autonòmics que convoqui Sánchez.

