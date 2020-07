Foment es retira del Pacte per Barcelona impulsat per Colau

Les relacions entre la patronal i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no passen pel seu millor moment. Aquest dimarts, Foment del Treball ha decidit retirar-se del Pacte per Barcelona, la mesa formada pels grups municipals, entitats i agents socials que va impulsar Colau per a la reconstrucció econòmica de la ciutat després de la pandèmia.A Foment hi ha irritació des de fa setmanes pel fet que l'alcaldessa no ha contestat a les peticions fetes des de l'organització empresarial per dialogar sobre el Pla de Mobilitat, que ha provocat el rebuig de les associacions patronals i els gremis del turisme, la restauració i l'hostaleria. Des de la patronal estan molt molestos perquè Colau ni tan sols els ha rebut.El 8 de juliol, un seguit d'organitzacions dels sectors econòmics de Barcelona, que representen més del 80% de l'activitat de la ciutat, va celebrar un acte a la seu de Foment on van acusar l'alcaldessa d'"ofegar" la ciutat i posar en risc prop de 50.000 llocs de treball.

