L'ANC demana a Torra que cessi Buch per les càrregues de Poblet

Més pressió sobre el conseller de l'Interior Miquel Buch. Si ahir era l'eurodiputada i impulsora de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí, qui en demanava la dimissió per les càrregues al monestir de Poblet durant la visita de Felip VI, aquest dimarts ha estat l'Assemblea Nacional Catalana la que ha demanat que deixi el Govern.L'ANC no en té prou que, de nou, Quim Torra demani explicacions als responsables del dispositiu, que segons la conselleria va ser dirigit per la casa del rei . En un comunicat l'entitat que presideix Elisenda Paluzie afirma que "els Mossos van actuar com una Guàrdia Reial protegint els interessos de la monarquia espanyola i vulnerant els drets fonamentals delsmanifestants". Es refereixen així al fet que es deixés passar manifestants amb banderes espanyoles i no als independentistes.L'ANC fa una crida a la "responsabilitat" de Torra per cessar Buch, que és un dels impulsors del nou partit de Carles Puigdemont a més de conseller de l'Interior. El titllen de "principal responsable de les pràctiques repressives dels Mossos".

