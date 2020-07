Barcelona redueix l'aforament de les platges un 15%

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit reduir l'aforament de les platges de la ciutat un 15% per reduir el risc de contagis. El consistori ho ha acordat amb la resta de municipis metropolitans. Tots els consistoris reduiran els aforaments, però s'adaptaran a la realitat de cada localitat.Aquest 15% que aplicarà Barcelona suposa una disminució de la capacitat de 8.000 persones. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat que no s'ha optat per una reducció major perquè no hi hagués un "èxode" a altres municipis, i perquè no s'hi facin cues excessives per entrar. Badia ha demanat a la ciutadania fer un ús de la platja "més imprescindible" i no s'hi estigui tot el dia.Els divendres i els caps de setmana de 16 a 20 hores és la franja de més ocupació de les platges a Barcelona. De fet, cada cap de setmana, la Guàrdia Urbana ha hagut de restringir l'accés, arribant a cinc o sis platges. No s'ha arribat mai al total d'aforament de 38.000 persones, perquè hi ha algunes platges que no s'omplen mai.La nova reducció del 15% entrarà en vigor immediatament, però en realitat no serà efectiva fins al divendres, que és quan hi ha més ocupació.La resta de municipis aplicaran la reducció que considerin en funció de la seva realitat i del sistema de control de l'aforament que tinguin.Badia ha indicat que prefereixen de moment optar per aquesta fórmula en lloc d'un tancament, en consonància amb la fase de les restriccions en què estan els municipis metropolitans. Tancar-les del tot podria provar una fugida fora de l'àrea metropolitana.Pel que fa als parcs, el regidor ha subratllat que també cal donar alternatives a la ciutadania que està passant l'estiu a la ciutat. Sobre el Turó de la Rovira, ha indicat que s'està monitoritzant la situació, però ha subratllat que primer sempre apostaran per incrementar la informació i la presència de Guàrdia Urbana abans de pensar en altres mesures més restrictives.

