El coronavirus ja ha convertit en lloguers residencials 4.000 pisos turístics a Barcelona

El lloguer convencional apareix com una opció per no perdre diners. Però quan tornin els turistes, es recuperarà la "normalitat"

"Ara ho tenim més barat, i si em dius les dates exactes, encara t'ho puc rebaixar més", diu la propietària d'un pis de la Dreta de l’Eixample

Colau ofereix als propietaris dels pisos turístics fins a 1.200 euros mensuals perquè els lloguin a persones vulnerables, una mesura criticada per l'oposició

Una habitació al Gòtic: abans del coronavirus, 103 euros per nit; ara només 33. O un apartament proper a la Sagrada Família: abans de la pandèmia, 96 euros; ara 24. D'altres, com un pis proper al Passeig de Gràcia, ara ofereixen un lloguer que es pot arrendar des de 30 dies fins a un any sencer. Flexibilitat i canvis dràstics en preu i temporalitat: aquesta és la situació de l'habitatge turístic en la Barcelona que encara flirteja amb la pandèmia. Aquests immobles es troben en una situació inèdita en les darreres dècades: sense turistes, el negoci s'ha esfumat.Hi ha una descompensació al mercat. Oficialment, hi ha 9.500 pisos turístics a Barcelona -i només 374 propietaris acaparen la meitat de l'oferta. Alguns estudis afirmen que, comptant els habitatges il·legals, el nombre de pisos turístics a la ciutat s’enfilaria fins als 15.500. La patronal afirma, però, que d'il·legals no n'hi ha, que si de cas són "al·legals". Sigui com sigui, existeix una oferta gegant que no s’adiu amb la demanda actual, pràcticament inexistent arran del coronavirus.La resposta dels propietaris és el canvi de model. Els pisos turístics no poden exercir com a tal sense turistes i, així, recorren a transformar-los en habitatges residencials, és a dir, per a persones i famílies amb una estada prolongada. "Uns 4.000 apartaments turístics s’han passat al lloguer residencial", assegura aEnrique Alcántara, president d’Apartur (Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona). Aquesta xifra és gairebé la meitat del total d’apartaments turístics oficials. Molts d'aquests ofereixen un lloguer de temporada , és a dir, que s'allarga durant alguns mesos però que no és convencional. Tot això, sense haver de canviar de permís: la mateixa llicència de pis turístic els ho permet.Aquest canvi de lògica també ve determinat per la ubicació de cada habitatge. "En els pisos menys cèntrics, el lloguer residencial ara pot arribar a ser més rendible que el turístic", assegura el president de la patronal Apartur. Creu que el camí cap a un model tradicional en el cas dels pisos apartats del centre està sent automàtic. Tot i això, assegura que quan el turisme torni a la normalitat a la ciutat, tornaran també els lloguers turístics.L’altra meitat dels habitatges no han canviat d’estratègia i segueixen apostant pel turisme, que arriba en comptagotes des que les fronteres estan obertes. "En cas de nou confinament, els apartaments turístics són l’opció més segura pels visitants", diu Alcántara. Així es blinda, afirmen, un sector que perd 30 milions d'euros cada mes i del qual en depenen 5.000 llocs de treball.Prova d'aquesta davallada és que les ofertes plouen en les pàgines de lloguer d’habitatge turístic. En entrar-hi, la disponibilitat és màxima. "Ara ho tenim més barat, i si em dius les dates exactes, encara t'ho puc rebaixar més". Aquesta era la resposta d'una propietària d’un pis de la Dreta de l’Eixample quan se li ha preguntat pels seus preus, sorprenentment baixos."Reserves el pis avui, no?", insisteix en el xat un propietari d’un apartament al costat d'Urquinaona. Les presses i la voluntat de tancar vendes ràpidament són la tònica en aquests portals web. Però aquest any no podran fer l’agost. "Els preus varien segons el mes i l’evolució de la pandèmia, però el més probable és que vagin baixant", explica l’amfitrió d’un pis que, tot i que diu figurar a la ciutat de Barcelona, és a l'Hospitalet.Davant d’aquesta problemàtica, Ada Colau va contactar amb la patronal dels pisos turístics, Apartur, per a convertir aquests habitatges en lloguer social. L’alcaldessa ofereix entre 700 i 1.200 euros mensuals als propietaris dels apartaments que, a canvi, han de llogar els immobles a persones i famílies vulnerables.La mesura ja es va intentar aplicar durant el confinament -amb un preu menor al d'ara- però no va funcionar: només van accedir-hi dos pisos turístics. Grups de l'oposició com ara ERC han criticat la proposta perquè "subvenciona qui ha contribuït a l'emergència habitacional". Tot i això, la patronal Apartur veu amb bons ulls aquesta iniciativa i creu que té “una bona finalitat”.D’altres però, tenen menys bones intencions. L’Ajuntament retirarà 300 llicències de pisos turístics -registrats el 2014- que no complien amb la llei. A més, durant la pandèmia, en barris com el Poble Sec, màfies de l’habitatge han aprofitat la situació per ocupar pisos buits i fer negoci venent-ne les claus a inquilins necessitats.La previsió general pel sector és crua a curt termini. Asseguren que patiran tot i el degoteig de turistes que hi pugui haver en els pròxims mesos. Per contra, en un horitzó més llunyà confien en el fet que el turisme es refaci a la ciutat i la seva activitat econòmica torni als nivells d’abans de la pandèmia.

