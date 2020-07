Torra manté reserves sobre la data de les eleccions per l'«emergència sanitària»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mantingut aquest dimarts les reserves sobre l'horitzó electoral a Catalunya a causa de la situació d'"emergència sanitària" que viu el país. "En aquests moments tornem a estar en emergència sanitària. En un moment així, deixo de pensar en qualsevol altra cosa. Ens posem a treballar per com sortim de la situació", ha assenyalat Torra al costat del vicepresident Pere Aragonès en la roda de premsa a Palau per presentar al pla de reactivació econòmica del Govern En una resposta posterior, el president ha assenyalat que encara mantenia la data que tenia pensada -la qual no ha revelat públicament-, tot i que ha volgut insistir que "no faria bé" la seva feina si ara prioritzés les eleccions. "Mantinc la mateixa data però ara per mi és molt important que sortim de l'emergència. No estaria fent bé el meu deure si tingués altres preocupacions. La meva preocupació és la vida i salvar el futur de la gent", ha assegurat el president de la Generalitat.El debat sobre la data de les eleccions ha sobrevolat tota la legislatura, però es va intensificar des del moment en què Torra va decidir donar per esgotada la legislatura després del pols amb ERC per la pèrdua de l'escó. El 29 de gener d'enguany, el president va assegurar que fixaria els comicis un cop aprovats els pressupostos , però la crisi sanitària va ajornar tots els plans. Els comptes es van acabar validant a l'abril, i Torra va optar per allargar la legislatura fins que estigués "encarrilada" la situació.Fa unes setmanes, l'horitzó apuntava cap a unes eleccions a principis d'octubre, escenari preferit pel president, però els brots existents a Lleida i a l'àrea metropolitana de Barcelona, sumades a les noves restriccions fixades pel Govern , compliquen que Torra signi el decret de convocatòria a mitjans d'agost, data límit per fer els comicis a principis d'octubre . La situació també està condicionada per la seva situació judicial en la mesura que el Tribunal Suprem l'ha citat el 17 de setembre per decidir sobre la inhabilitació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel llaç groc.Un element s'ha afegit els últims dies al calendari electoral. Junts per Catalunya (JxCat) celebrarà el seu congrés fundacional entre el 25 de juliol -aquest mateix dissabte- i el 3 d'octubre, i ha descartat posar en marxa qualsevol procés de primàries. Carles Puigdemont no s'ha pronunciat públicament sobre quina data prefereix de cara als comicis -la competència és de Torra, però la seva veu tindrà ascendència en la decisió final-, tot i que les preferia més tard que el seu successor a Palau.

