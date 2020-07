Un jove que pensava que el coronavirus era «mentida» mor després d'assistir a una «Covid party»

Un home de 30 anys va morir a l'Hospital de San Antonio, als Estats Units, després d'haver-se contagiat en una "Covid party", una de les festes que realitzen joves que volen demostrar que el coronavirus no representa cap perill.La doctora Jane Appleby, que va atendre la víctima a l'hospital, va revelar als mitjans de comunicació locals les últimes paraules del jove: "Crec que m'he equivocat". Segons relata Appleby, l'home creia que el virus "era mentida" i "se sentia invencible perquè era jove".Appleby va explicar també que la gent jove "no és conscient de com de malalta està. No semblen gaire malalts, però quan comprovem els seus nivells d'oxigen i estudiem les proves de laboratori, estan realment més malalts del que sembla".

