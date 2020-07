Els sis tipus de Covid-19 i els seus nivells de gravetat

Un estudi del King's College de Londres, publicat a medRxiv, ha analitzat les dades dels pacients d'una aplicació mòbil al Regne unit i ha classificat els diversos tipus de Covid-19 i els seus nivells de gravetat a partir dels símptomes descrits pels usuaris. La investigació ha determinat fins a sis grups de Covid-19 diferents.1. Grip sense febre: mal de cap, pèrdua de l'olfacte, dolors musculars, tos, mal de coll, sense febre. És el grup més comú de símptomes, són majoritàriament del tracte respiratori superior, com una tos persistent en la qual també pot estar present el dolor muscular.2. Grip amb febre: mal de cap, pèrdua d'olfacte, tos, mal de coll, ronquera, febre, pèrdua de gana. A l'igual que el grup anterior, principalment són símptomes del tracte respiratori superior, però, en aquest cas, també una major freqüència de pèrdua de gana i febre.3. Gastrointestinals: mal de cap, pèrdua d'olfacte, pèrdua de gana, diarrea, mal de coll, dolor al pit, sense tos. Aquest grup té pocs símptomes, el més comú són els gastrointestinals com la diarrea.4. Nivell 1 sever: mal de cap, pèrdua de l'olfacte, tos, febre, ronquera, dolor al pit, fatiga. En aquest grup, els pacients experimenten símptomes primerencs de fatiga severa, dolor toràcic continu i tos.5. Nivell 2 sever: mal de cap, pèrdua d'olfacte, pèrdua de gana, tos, febre, ronquera, mal de coll, mal de pit, fatiga, confusió, dolor muscular. Els pacient d'aquest grup sent confusió, pèrdua de gana i fatiga severa.6. Nivell 3 greu: mal de cap, pèrdua d'olfacte, pèrdua de gana, tos, febre, ronquera, mal de coll, mal de pit, fatiga, confusió, dolor muscular, falta d'alè, diarrea, dolor abdominal. Aquest grup és el que tenia els símptomes menys comuns, un dels més característics era una gran dificultat respiratòria i un inici primerenc de dispnea i dolor al pit.