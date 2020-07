L'OMS rebaixa l'eufòria per la vacuna d'Oxford

El director d'emergències de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Michael Ryan, ha qualificat de "bones notícies" els resultats de l'assaig en persones de la vacuna contra la Covid-19 que està desenvolupant la Universitat d'Oxford, que indiquen que no hi ha preocupacions de seguretat i indueix fortes respostes immunològiques.Tot i això, Ryan ha avisat que són dades de fase 1, pel que encara queda un "llarg camí" fins a obtenir la vacuna final. "Ara cal provar-la en grups més grans de la població", ha dit, abans d'assenyalar que, una vegada que s'aconsegueixi que sigui efectiva, el repte passarà per poder fabricar-la a gran escala perquè estigui disponible a tot el món.En aquest sentit, l'expert ha recordat que l'OMS ha creat un Accelerador de Vacunes, a través del qual caldrà prioritzar les vacunes que s'hagin desenvolupat. "Haurem de dissenyar polítiques i establir prioritats per al millor ús d'aquestes vacunes", ha remarcat.De la mateixa manera s'ha pronunciat el director general de l'organisme de Nacions Unides, Tedros Adhanon Gebreyesus, que ha avisat que es necessita compromís polític perquè es produeixi una distribució "justa" de la vacuna. "Si no hi ha consens perquè aquesta vacuna sigui un bé públic global, els que no se la puguin permetre es quedaran sense", ha sentenciat.No obstant això, Tedros ha comentat que no cal esperar a tenir una vacuna efectiva perquè es pot vendre a el nou coronavirus "sense", a través d'un fort lideratge polític, la participació de la ciutadania i una estratègia integral per suprimir la transmissió del virus. Així, el director general de l'OMS ha assegurat que una de les eines "clau" per aturar els contagis és el rastreig dels contactes dels casos positius, ja que "cap país" pot controlar l'epidèmia si no sap on és el virus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor