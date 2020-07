El Govern destinarà més de 31.000 milions d'euros a la reactivació econòmica

El pla de reactivació econòmica del Govern per fer front a la crisi derivada del coronavirus mobilitzarà un total de 31.765 milions d'euros, segons han explicat aquest dimarts el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu. Al llarg d'aquest 2020 ja es destinaran 2.760 milions a combatre els efectes de la crisi, sempre que l'Estat compleixi amb la flexibilització de l'objectiu de dèficit fins a l'1% i completi l'enviament dels recursos del fons Covid, que s'han d'anar rebent en aquest mes de juliol.La xifra global del pla es repartirà en cinc grans eixos: economia de la vida -salut, educació, aliments, cures, habitatge i cultura-, transició ecològica, digitalització, societat del coneixement i un últim apartat més transversal. Hi ha 20 projectes principals -que comprenen fins a 145 actuacions concretes- que s'hauran de desplegar fins al 2032, segons han apuntat els dos màxims dirigents del Govern. La Generalitat preveu que dels fons europeus pactats aquest dimarts a Brussel·les pels estats membre de la Unió Europea (UE) - uns 750.000 milions en transferències i préstecs - a Catalunya n'hi pertocaran 30.000 milions, una xifra propera al total de la reactivació.Tant Torra com Aragonès han celebrat l'acord en el qual ha participat Espanya. El vicepresident de l'executiu ha qualificat l'entesa com un "pas històric" en la història de la UE, que ha de revertir en el recursos disponibles per part de l'administració catalana. Al seu entendre, Catalunya està "preparada" per conduir els fons europeus a polítiques públiques i executar una "sortida transformadora a la crisi".Com es repartiran els diners que té previst destinar el Govern a superar la crisi del coronavirus? El primer bloc, el de l'economia de la vida, rebria 5.000 milions d'euros. El segon, de transició ecològica, té un pressupost de 1.000 milions. La transició ecològica compta amb pràcticament la meitat de recursos, uns 16.000 milions. La societat del coneixement es quedaria amb 5.700 milions i l'àmbit transversal, que inclou polítiques de gènere, comptaria amb un total de 3.000 milions dels més de 31.000 totals.Pel que fa als recursos previstos per aquest 2020 -un total de 2.760 milions-, hi ha una sèrie de línies d'actuació. S'hi troben, per exemple, un pla de xoc en l'àmbit del treball (184,8 milions), l'ampliació d'ajudes per a necessitats bàsiques (43 milions), un pla d'educació digital (24,2 milions), la recerca i el foment de la innovació (130,2 milions), un pla de foment de la innovació en salut (9,5 milions), un pla de suport a la indústria de l'automoció (50 milions), línia de préstecs per a la indústria (50 milions), renovació urbana i habitatge (244 milions), reactivació del comerç (35 milions) i el reforç de la xarxa pública de fibra òptica (46 milions).El president de la Generalitat ha recordat que el pla de reactivació és un document "obert", que busca un "consens ampli de país". "No és un pla del Govern, és un pla del país sencer", ha insistit Torra, que ha recordat que l'executiu demostra amb aquest full de ruta que està preparat per afrontar "el futur i la reactivació econòmica". Aragonès ha reafirmat aquest missatge: "És la mobilització de recursos més importants de la història contemporània de Catalunya. La sortida d'aquesta situació no era per tornar al març del 2020 sinó per fer un país millor", ha exposat. "El repte és majúscul. Tenim moltes adversitats i amenaces de rebot. És important tenir un pla sòlid, detallat i amb calendarització", ha reblat.La comissió per la reactivació econòmica es va posar en marxa a mitjans de maig i, ja en aquell moment, Vicepresidència va informar que les primeres conclusions no es coneixerien fins a finals de juliol, coincidint amb la reformulació del pressupost per adaptar-lo a les necessitats derivades de la crisi sanitària. L'organisme s'ha anat reunint setmanalment per aprovar mesures concretes -entre les quals, per exemple, ajudes directes al sector turístic, un dels més penalitzats per la pandèmia- i traçar el rumb per als propers mesos, també marcats per quina serà la data de les futures eleccions.En un acte ahir a Palau es van signar les bases de l'acord català per la reactivació , signades pel Govern, les patronals i els sindicats. "Hem de poder dur a terme la inversió pública més gran de la història de Catalunya", va assenyalar Aragonès. Tant CCOO com UGT van queixar-se perquè el pacte arribava "tard". El text assenyala com a eixos estratègics l'economia per a la vida, la digitalització, la transició ecològica i la societat del coneixement i preveu prioritzar inversió pública en sectors com la sanitat, les infraestructures, la recerca, el medi ambient, l'educació o la indústria.En paral·lel, el Govern ha encarregat a una comissió d'experts liderada per Victòria Alsina i Genís Roca que està preparant una estratègia anomenada Catalunya 2022. De moment, s'han posat en contacte amb societat civil, agents econòmics i socials i entitats per tal que els facin arribar propostes concretes . A l'octubre es farà el primer cribratge i, després, es donaran de marge fins al febrer de l'any vinent per elaborar les mesures, que ja haurà d'aplicar, molt probablement, el nou executiu que aterri a Palau.

