Un home armat i amb explosius segresta un autobús amb unes 20 persones dins a Ucraïna

Un home armat ha segrestat aquest dimarts un autobús amb unes 20 persones a bord al centre de la ciutat de Lutsk, situada a l'oest d'Ucraïna, segons ha informat el servei de premsa de la Policia de la regió de Volyn. Com a conseqüència del segrest, les forces de seguretat han bloquejat l'accés al centre de la localitat i han desplegat reforços.L'agència de notícies local Unian ha informat que s'han sentit trets a la zona en la qual hi ha l'autobús segrestat i que el vehicle té diverses finestres trencades. El responsable del segrest ha manifestat el seu descontentament amb el "sistema" ucraïnès en un vídeo penjat a les xarxes socials i ha disparat contra els agents de les forces de seguretat des del vehicle.Des del seu compte de Facebook, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha assegurat que les forces de seguretat han posat en marxa una operació per intentar resoldre la situació "sense víctimes".Zelenski ha dit que el Servei de Seguretat d'Ucraïna (SBU) ha posat en marxa una operació batejada com 'Bumerang', amb l'objectiu de posar fi a l'segrest sense que es registrin víctimes. "Estic seguint el desenvolupament dels esdeveniments personalment", ha indicat.

