Caldea torna amb una nova llacuna panoràmica per «volar» sobre el riu

La construcció de la nova llacuna, amb una capacitat per a 50 persones, se suma a l'oferta del, els espais de majors dimensions de Caldea, que van reobrir el passat 4 de juliol. L', l'espai exclusiu per a adults, ho va fer el 18 de juliol mentre que el Likids, l’spa d’accés exclusiu per a infants continuarà tancat tot l’estiu. Cal tenir en compte que l'accés està inclòs tant amb l'entrada al Termolúdic com a l'Inúu.Caldea va celebrar l'any passat el quart de segle de vida. Inaugurat el 1994, està situat en un modern i singular edifici, obra de l'arquitecte Jean Michel Ruols, presidit per una torre de 80 metres, la més alta d'Andorra. Ubicat en un espai molt cèntric de la parròquia d'Escaldes-Engordany, aprofita el termalisme de la zona i ha esdevingut una icona del país dels Pirineus. De fet, anualment rep prop de 400.000 visitants en unes instal·lacions que superen els 42.000 metres quadrats. La llacuna panoràmica és l'última novetat d'un complex que no ha parat de renovar-se i presentar ampliacions, com els espais específics per adults (2013) i per a infants (2016).Caldea va reobrir el passat 4 de juliol. Ho va fer primer amb els espais Termolúdic i Orígens, així com amb l'estrena de la nova llacuna panoràmica. Dues setmanes més tard va ser el torn de l'Inúu, la zona reservada als adults, mentre que el Likids, l'spa exclusiu per a infants de 3 a 8 anys, es mantindrà tancat.La reobertura de Caldea es va fer amb l'acord i la supervisió del Ministeri de Salut andorrà i ha suposat un gran nombre de mesures extraordinàries de prevenció per garantir al màxim possible la seguretat dels clients i dels empleats. "Hem revisat amb les autoritats sanitàries uns protocols d'higiene que ja eren extrems", explica Miquel Pedregal, director general de Caldea. "L'objectiu és que els nostres clients gaudeixin de l’experiència d’oci i de benestar amb la tranquil·litat de sempre", afegeix.