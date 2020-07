​Atropella la seva dona i fuig begut amb el fill dels dos

La Policia Nacional espanyola ha detingut un home de 38 anys a València per envestir la seva parella amb el cotxe mentre fugia amb el fill dels dos sota els efectes de l'alcohol. L'incident va passar després d'una forta discussió.La policia va rebre l'avís el dissabte passat a través del telèfon 091, on s’especificava que una parella s'estava barallant a l'avinguda Malvarrossa. Una altra trucada va alertar que un home havia tret un menor a una dona i acabava d'atropellar-la amb un cotxe, segons informa la policia en un comunicat.La patrulla es va topar amb el conductor circulant en la seva direcció i envaint els dos carrils, per la qual cosa va ser interceptat. El nen estava a la part del darrere del vehicle, sense anar lligat, tot i que al costat tenia una cadireta. El sospitós presentava símptomes d'embriaguesa i va donar positiu a la prova practicada per la Policia Local.Després de les investigacions, els agents van esbrinar que la parella havia tingut una forta discussió i que l'home havia pres el menor dels braços de la dona i es va donar a la fuga. Llavors la va atropellar quan es va posar al davant del cotxe per evitar que s'emportés el seu fill.La víctima va ser localitzada en un carrer proper i va confirmar que l'havien atropellat i s'havia arrancat una ungla en colpejar amb el vehicle. Tot i que encara sagnava d'un dit, no va voler rebre assistència sanitària.Per tot plegat, el sospitós va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes de mals tractes en l'àmbit familiar i contra la seguretat vial. El detingut, sense antecedents, ha passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor