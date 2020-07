Espanya espera 72.000 milions en subsidis i 68.000 més en crèdits del fons europeu

Espanya preveu rebre 72.000 milions d'euros en subsidis i 68.000 milions d'euros en crèdits del fons europeu de recuperació , segons ha assegurat el president espanyol Pedro Sánchez just en finalitzar aquest dimarts la cimera europea sobre el paquet anticrisi. "Això no és gratis", ha dit Sánchez, que ha recordat que tots els estats s'endeutaran per crear el fons.Amb la proposta inicial, es preveia que Espanya rebria més subsidis, uns 77.000 milions d'euros. És a dir, que en la negociació ha perdut uns 5.000 milions d'euros. Sánchez ha assegurat que la seva "única línia vermella" en les converses amb els socis europeus era "no arribar a un acord" sobre el pla. "Estava disposat a cedir", ha admès.Sánchez ha admès que no està totalment "satisfet" amb el volum final de subsidis europeus que rebrà Espanya, però ha defensat que és "una magnitud inèdita". El president espanyol ha assegurat que tenen "pràcticament llestos" els plans de reforma per accedir a aquests fons.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor