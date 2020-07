Jordi Montull, traslladat d'urgència a l'hospital per un possible ictus

Jordi Montull, exnúmero dos de Fèlix Millet al Palau de la Música, ha estat traslladat en ambulància aquest dilluns al matí des de la presó de Brians 2 a la Mútua de Terrassa, segons ha confirmat el Departament de Justícia. Està ingressat al centre hospitalari, on continuen fent-li proves. Presenta símptomes compatibles amb un ictus.Montull, de 77 anys, havia demanat suspendre l'ingrés a la presó per motius de salut, petició que el tribunal va desestimar.Va ingressar al centre penitenciari de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) ara fa un mes per complir una pena de set anys i mig de presó per delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig i contra la hisenda pública en el marc de l'anomenat cas Palau.

