Puigdemont defensa que JxCat i el PDECat vagin junts: «No s'entén l'un sense l'altre»

Carles Puigdemont ha defensat aquest dilluns al vespre que Junts per Catalunya (JxCat) i el PDECat vagin junts dins del nou partit que l'expresident presentarà el 25 de juliol. "No s'entén un sense l'altre", ha dit en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.L'expresident de la Generalitat ha afegit des de Brussel·les que ambdues formacions venen de la idea que "la millor manera de fer avançar el país és des de la màxima unitat". I ha afegit que uns i altres estan cridats a "muscular bé aquest espai, que alguns creiem que cal a l'independentisme".Puigdemont també ha parlat de Quim Torra, i de la decisió que té sobre la taula de convocar eleccions o no abans que el Tribunal Suprem vegi el recurs contra la condemna que l'inhabilita per no haver tret una pancarta a favor dels presos independentistes de la façana de la Generalitat desoint les ordres de la Junta Electoral Central (JEC).Torra, ha dit Puigdemont, "és la garantia que la dignitat de la presidència queda en bones mans". L'expresident de la Generalitat ha destacat la "coherència" del seu successor en el càrrec a l'hora de "preservar la dignitat de la institució". Perquè a la dignitat, ha afegit, "no se li pot aplicar el 155".Per això ha opinat, que "prengui la decisió que prengui" vindrà "inspirada per aquest mantenir la dignitat de la institució al marge de la manipulació i interferència de la justícia espanyola".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor