El detingut a Poblet: «Els Mossos m'han tractat amb una brutalitat inexplicable»

🛑🛑🛑 Ens arriben més videos de la detenció del company avui al Monestir de Poblet!! pic.twitter.com/glnpJpfwaK — CDR L’Espluga de Francolí (@CdrEspluga) July 20, 2020

Aquest vespre, des de Montblanc, hem donat tot el nostre suport al company Toni Cartanyà, detingut aquest matí durant la protesta contra la monarquia a poblet. Sempre al costat dels represaliats. pic.twitter.com/dicVkyU2BW — Òmnium Conca de Barberà (@OmniumConca) July 20, 2020

Surto de comissaria. Llibertat amb càrrecs.

Més sobiranista que mai! Més republicà que mai!

Amb els valors de la no violència i la democràcia per bandera.

Gràcies per les mostres de suport! — Toni Cartanyà 🎗️ (@Tcartanya) July 20, 2020

Toni Cartanyà, secretari de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha estat detingut aquest dilluns durant les càrregues dels Mossos d'Esquadra a Poblet, en el marc de la visita del monarca espanyol Felip VI . L'acusen de quatre delictes: atemptat contra l'agent de l'autoritat, lesions, desordres públics i robatori d'un dispositiu policial.Cartanyà ha explicat a, després de la concentració a Montblanc en què ha rebut el suport de centenars de veïns a la plaça Major, com ha anat el moment de la detenció. "M'he apartat de primera línia perquè hi havia gent jove i de sobte una noia em dona una tablet", narra qui és el responsable de premsa de l'Ajuntament.La noia, que Cartanyà suposa que és una manifestant, no li explica què és allò que li està donant ni d'on surt. "Veiem gent que cridava i de cop i volta venen uns policies, no hi havia temps", continua.El que tenia a les mans concretament era una PDA, no una tablet, i era de propietat dels Mossos d'Esquadra. "Jo me n'assabento després, és clar", diu. Cartanyà ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos a Valls després de la seva detenció i assegura que durant el trajecte "el tracte ha estat exquisit". No així en el moment de la reducció, per part d'un agent que "em parla en castellà i m'acusa de coses que jo no havia fet". El moment en què l'intercepten el descriu "amb una brutalitat que no s'explica"."Les imatges parlen per si soles", es defensa, qui ara haurà d'esperar que es resolguin les diligències. Per part seva, nega que hagi estat autor de cap robatori i afronta aquesta acusació "sense cap mena de precedent".El secretari de l'alcalde, des de la seva detenció, assegura que té "un munt de missatges de Whatsapp" per llegir i que ja l'han contactat "diputats de Junts per Catalunya i d'Esquerra" per mostrar-li el seu suport. També, "de l'ANC, Òmnium i la CUP", o del mateix secretari del Parlament, Eusebi Campdepadrós, qui era a la concentració de rebuig a la visita de Felip VI.Una de les mostres de suport més àmplies s'ha produït a les set del vespre a la plaça Major de Montblanc, on les entitats sobiranistes i el mateix Ajuntament han mostrat la seva confiança en la seva innocència. "La gent em coneix", conclou.

