MAPES La cinquantena de punts calents del coronavirus a Catalunya

Picant sobre cada boleta, es desplega el nom del municipi o àrea bàsica de salut, la quantitat de contagis detectats entre el 10 i el 19 de juliol -per PCR o epidemiològic-, la població que hi viu, la ràtio que suposa per 100.000 habitants i la comarca. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge per identificar i seleccionar millor cada boleta. Alerta: estan situades sobre un punt de l'àrea que representa, però no implica que el lloc exacte on es trobin sigui font d'un brot.El que semblava un ensurt desafortunat en forma de brots al Segrià s'està reproduint -amb menys intensitat- a altres punts del país. Primer a l'Hospitalet, després a Barcelona i municipis del Baix Llobregat i, per ara, també a la Noguera i Figueres, que han hagut d'assumir restriccions pròpies de l'estat d'alarma i que, com en el cas de les activitats culturals , han estat polèmiques. Quins són els prop de cinquanta focus de preocupació ara mateix?El criteri deseguit per identificar-los ha estat, en primer lloc, seleccionar l'àmbit territorial més petit -per afinar més-, és a dir, el municipi o l'àrea bàsica de salut -en cas de municipis grans o ciutats, quan en tenen més d'un- i, d'aquests, triar les zones amb una ràtio de contagis detectats -epidemiològics o per prova PCR- superior a 100 per cada 100.000 habitants, entre el 10 i el 19 de juliol. Es tracta d'una incidència elevada i, a més, només s'han tingut en compte els casos amb deu o més positius, per evitar que una quantitat absoluta baixa d'un o dos contagis donés lloc a una ràtio molt alta en pobles petits.Hi ha 52 àrees territorials que compleixen aquests criteris, les principals de les quals, al Segrià, amb les principals ràtios de contagis recents a Soses, Aitona o Alcarràs i molt notables també en determinats barris de Lleida. Els 70 positius a Balaguer també han arrossegat la Noguera a prendre mesures, així com també ho han forçat els 82 a Figueres en els últims deu dies -i tenint en compte que les xifres dels més recents són provisionals i podrien créixer.L'únic municipi que, per ara, no ha de patir restriccions i presenta xifres rellevants de contagis és Ripoll, amb una ràtio de 112,3 deguda a 12 dels darrers dies, la meitat dels quals detectats el dia 18. Podria tractar-se d'un sol brot ja controlat, sense transmissió comunitària, cosa que no faria necessari prendre decisions més contundents, però caldrà estar atents a l'evolució dels propers dies.Barcelona també presenta molts punts preocupants, amb una incidència elevada del coronavirus durant els darrers. En concret, 19 àrees bàsiques de la ciutat superen els 100 contagis per 100.000 habitants, la majoria dels quals, als districtes situats a cantó Llobregat o directament fronterers amb l'Hospitalet, ja que vuit són de Sants-Montjuïc, tres de l'Eixample i tres de Ciutat Vella, tal com es pot observar clarament en el mapa inferior. En canvi, tan sols hi ha dos focus a Nou Barris, dos més a Sant Andreu i un a Sant Martí. Els altres districtes patirien menys afectacions recents.Una desena d'àrees bàsiques de salut de l'Hospitalet -pràcticament la totalitat de la ciutat- també presenten ràtios molt elevades de contagis recents, especialment a Collblanc (534,3 per cada 100.000 habitants), la Florida Nord (483,7) i Torrassa (428,7). Finalment, alguns barris d'Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat, ja al Baix Llobregat, superen igualment els 100 positius per cada 100.000 habitants que ha encès les alarmes a la zona.

