El Govern permet obrir teatres i autoritza festivals si reben l'aval final del Procicat

Teatres i cinemes podran obrir, i els festivals es podran celebrar, si reuneixen una sèrie de condicions i reben l'aval final del Procicat. El Govern ha precisat aquest dilluns la norma que limita la reobertura d'espais i equipaments culturals i esportius que es va fer pública aquest cap de setmana, i estableix que els ajuntaments podran, amb autorització prèvia del Procicat, habilitar espais adequats, incloent-hi equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció de distància de seguretat i ús de mascareta, amb hora concertada i registre de dades de contacte.Així, el Procicat prioritzarà l'autorització perquè obrin aquells equipaments culturals per a les seves activitats habituals, especialment en els casos que es prevegin mecanismes per facilitar l’assistència de persones vulnerables a efectes de la Covid-19 o per necessitat pels efectes de la calor i d’acord a les mesures que preveuen els plans sectorials del sector cultural per l’etapa de represa, per a les que els ajuntaments hauran de fer un seguiment i control.També les activitats culturals temporals o extraordinàries quan es facin a l'aire lliure i en format assegut permanent, i amb les mateixes condicions abans indicades pels equipaments culturals. El festival Grec entraria en aquest grup.I per últim, el Procicat prioritzarà l'habilitació d'equipaments esportius o educatius per a funcions socials complementàries a les habituals com ara la realització d'activitats de lleure o l’acollida de població vulnerable per fer front als efectes de la calor o a la mateixa Covid-19, sempre d’acord a les mesures de seguretat previstes a la normativa sanitària per la Covid-19 i als plans sectorials per l’etapa de represa que siguin d’aplicació.

