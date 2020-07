VÍDEO El missatge que Puigdemont tenia gravat per si l'Estat el detenia

"En previsió que l'aparell de l'Estat decidís assumir una decisió tan irresponsable i insensata, però previsible, com la meva detenció vaig decidir enregistrar aquest missatge per ser difós i arribés a totes les persones de bé per tal de contenir i revertir la greu reversió democràtica que s'està produint en aquesta part de la Unió Europea (UE)". Aquest és un fragment del missatge institucional que va deixar gravat Carles Puigdemont quan era president de la Generalitat en previsió que l'Estat el privés de llibertat. Ell mateix l'ha fet públic aquest dilluns al seu canal de YouTube Puigdemont, en plena promoció del seu llibre i en ruta cap a ser candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a les properes eleccions catalanes, assegurava que la seva detenció no serviria per "esborrar" el conflicte polític, sinó que només "l'agreujaria". Sostenia que la privació de llibertat hagués estat una "agressió" contra la sobirania del Parlament i de la ciutadania. "Els responsables d'aquesta decisió han de saber que, per més represàlies que puguin exercir, el poble de Catalunya sempre posa les coses al seu lloc", destacava l'aleshores president, que va demanar "no resignar-se ni aturar-se"."Si estic detingut és perquè l'Estat no vol que Catalunya sigui governada per vosaltres ni els compromisos que vam adquirir. Voldrà dir que els importa menys la democràcia que la unitat d'Espanya", assegurava l'expresident, que demanava a l'independentisme rebutjar en tot moment la violència. "Al govern espanyol li dic que aquest acte innoble els tornarà en forma de noblesa democràtica, per vergonya de tots ells", destacava l'expresident, que lamentava la "degradació" de les institucions espanyoles.

