Govern, sindicats i patronals signen l'acord que posa les bases de la reactivació

Govern, sindicats i patronals han signat aquest dilluns l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, un text que apunta els punts claus per sortir de la crisi de la Covid-19 i en el qual la Generalitat es compromet a fer polítiques públiques expansives."Hem de poder dur a terme la inversió pública més gran de la història de Catalunya", ha dit el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, durant la presentació.El text assenyala com a eixos estratègics l'economia per a la vida", la digitalització, la transició ecològica i la societat del coneixement i preveu prioritzar inversió pública en sectors com la sanitat, les infraestructures, la recerca, el medi ambient, l'educació o la indústria.Els actors s'han felicitat per haver arribat a un consens en un "temps reduït" però els sindicats han lamentat que aquest pacte "arriba tard" i creuen que hauria d'haver estat llest un cop aixecat l'estat d'alarma i no el 20 de juliol.

