Més d'un milió per foto: els 15 famosos que més diners guanyen amb Instagram

Actualment, gairebé tothom té Instagram, i alguns (només alguns) aconsegueixen guanyar-se la vida a través d'aquesta aplicació. De fet, el més freqüent és que siguin personatges famosos per altres tasques (actors, cantants, futbolistes...) els que més puguin explotar econòmicament Instagram.En la llista dels 15 famosos que més cobren per post destaca que hi ha 4 de les 5 germanes Kardashian i la que queda està en la posició 17. El líder de beneficis a Instagram és Dwayne Johnson, que va superar Kylie Jenner. Pots consultar la llista sencera de Hopper HQ

