El Govern relaxa les restriccions a la cultura per calmar el sector i els ajuntaments

Després d’una significativa espera, es confirma que podem anar seguint amb les activitats del @grecfestivalbcn Aquesta nit tenim diferents espectacles en marxa. Peeping Tom al Teatre Grec i l’orquesta del @Liceu_cat al @palaumusicacat Seguim #laculturaessegura — joan subirats (@subirats9) July 20, 2020

Decisions que al cap de poques hores canvien, mesures que l'endemà s'han de precisar... La gestió del coronavirus per part del Govern aquestes últimes setmanes ha estat erràtica i el sector de la cultura no se n'ha escapat. Aquest dilluns, l'executiu ha optat per relaxar les prohibicions anunciades aquest cap de setmana davant del rebombori que han generat entre el sector cultural i els ajuntaments, que s'han sentit assenyalats i estigmatitzats com a focus de contagis quan, remarquen, cap dels brots detectats a Catalunya s'ha produït en un espai cultural.Finalment, els teatres i cinemes podran obrir, i els festivals es podran celebrar, sempre que reuneixin una sèrie de característiques de seguretat i rebin l'aval final del Procicat. Segons ha detallat aquesta tarda el Govern, els ajuntaments podran, sempre que rebin l'autorització prèvia del seu comitè de direcció, habilitar espais adequats, incloent-hi equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva -la mascareta i la distància interpersonal- amb hora concertada i registre de dades de contacte.Entre aquestes activitats o equipaments que podran sol·licitar autorització per continuar oberts s'hi troben aquelles activitats culturals temporals o extraordinàries que es facin a l'aire lliure i en format d'assegut permanent, i mantenint les mesures de seguretat. El Festival Grec, doncs, es podrà continuar fent, tal com s'ha remarcat des de l'Ajuntament de Barcelona per veu de Joan Subirats, tinent d'alcalde.La decisió inicial del Govern no va agradar els ajuntaments, especialment al de Barcelona. L'alcaldessa, Ada Colau, va demanar diumenge reconsiderar la prohibició genèrica d'obrir equipaments culturals i esportius. Colau ha remarcat que des de l'Ajuntament no es va "tancar res" però ha admès que en les activitats culturals hi ha, a dia d'avui, "inseguretat jurídica". Des del govern municipal insisteixen que la cultura és segura i les restriccions ordenades per la Generalitat són "injustes". "El sector, castigat i que ha patit molt el confinament, ha treballat per complir els protocols i no ha de pagar els plats trencats d'una gestió erràtica", deia aquest matí el tinent d'alcalde Jordi Martí.Les noves restriccions prohibeixen les activitats de tipus cultural i els espectacles públics. Amb tot, els ajuntaments poden mantenir-les amb l'autorització prèvia del Procicat i sempre en espais "adequats" que respectin la distància de seguretat, l'ús de mascareta, i amb hora concertada i registrant les dades dels assistents. D'aquesta manera, s'obre la porta a mantenir festivals com el Cruïlla XXS, Pedralbes o el mateix Grec, el futur dels quals havia quedat compromès. El cicle Nits del Fòrum del Primavera Sound va cancel·lar aquest dissabte la programació durant quinze dies.La gestió que el Govern ha fet de la cultura en aquestes últimes setmanes ha indignat els principals afectats, el sector cultural. Cinemes, sales de concert i teatres han acusat l'executiu "d'incoherència i incapacitat" per rectificar. "Com es pot tancar tot un sector d’activitat que representa gairebé un 4% del PIB directe, sense cap argument sòlid ni causa justificada? En base a quin dret, a quina llei? Qui respon dels danys causats?", es pregunten des del món de la cultura. És per això que aquest dilluns han fet públic un contundent comunicat demanant "rectificar immediatament" el tancament d'espais culturals, i recorden que cap dels 140 brots actius a Catalunya té el seu origen en un acte cultural.Des del sector lamenten que aquest cap de setmana s'ha assistit a un "espectacle polític grotesc" que "avergonyeix", fruit "d'una errada de dimensions no creïbles, que no s’esmena sinó que es reforça". En aquest sentit, els signants del manifest han indicat que la norma prohibeix fer actes culturals, però té una excepció i és que si es demana permís al Procicat, a través dels ajuntaments, hi ha la possibilitat d'obrir. "Aquesta mesura que tots creiem que era a mida del Festival Grec, ens diuen que és l'escletxa per obrir l’activitat cultural que encara no ha decidit anul·lar-se definitivament", apunten.Els signants del manifest consideren que les seves demandes són "assumibles i justes" i demanen al Govern rectificar davant d'un "error tan flagrant". "En cas que es bunqueritzi la decisió i no es comprengui que estem en una fase nova on moltes empreses de tots els sectors som segures i estem preparades per continuar obertes convivint amb la crisi, es fa absolutament necessària la dimissió dels responsables", reblen des del sector cultural.

