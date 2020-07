Joan Raventós agafarà el relleu de Xavi Coral com a corresponsal de TV3 a Brussel·les

Joan Raventós (Vilafranca del Penedès, 1979), serà el nou corresponsal de TV3 a Brussel·les a partir del mes de setembre. El periodista agafarà el relleu a Xavi Coral, que tot just ahir s'acomiadava des de la capital belga després de quatre anys i tornarà a Barcelona per copresentar el TN migdia amb Raquel Sans.El canvi es materialitza després d'un procés de selecció intern i s'afegeix al de la corresponsalia de TV3 i Catalunya Ràdio a París, que al setembre assumirà el periodista David Melgarejo, en substitució de Josep Capella, que torna a la redacció de la delegació de Madrid.Joan Raventós és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar la seva carrera periodística a la premsa local i es va incorporar als Serveis Informatius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2003. Ha estat redactor del portal de notícies 324.cat i subeditor des del 2007. El 2015 es va incorporar a la secció d'Internacional de TV3 des d'on, entre altres coses, va cobrir les eleccions presidencials del Brasil del 2018. Ha participat en el programa 'Món' d'actualitat internacional i ha firmat el seguit de reportatges Món 20XXI emesos durant 20 edicions consecutives al TN vespre.Joan Raventós informarà des de la capital europea, al costat de Jordi Baró, corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les. Aquesta corresponsalia i la de Washington són les dues úniques que no es van unificar l'any 2014 i mantenen un corresponsal per mitjà, "per la complexitat i el volum d'informació que generen", segons la CCMA.D'altra banda, amb el retorn de Xavi Coral per conduir el TN migdia amb Raquel Sans, suposa la sortida de Carles Prats de l'espai. El periodista que fins ara editava i presentava aquest informatiu passarà a formar part de l'equip del Sense ficció, on s'encarregarà de dirigir documentals.

