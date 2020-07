L'OMS posa data a la vacuna: arribarà a mitjans del 2021

La científica en cap de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Soumya Swaminathan, ha assenyalat que la vacuna contra la Covid-19 podria estar al mercat i a disposició de les autoritats sanitàries a mitjans de 2021.



L'experta mostra la seva esperança perquè almenys "un parell" de les 20 candidates a vacunes funcionin. "Seria molt desafortunat que totes fallin. És possible tenir resultats a principis de 2021, així que a principis de l'any nou podríem tenir una vacuna. Llavors ha de ser fabricada i ampliada. Així que si som molt pràctics, estem mirant a mitjans del 2021 per tenir una vacuna que pugui ser àmpliament desplegada, encara que, per descomptat, és impossible de predir. Si suposem que hi ha un 10% de possibilitats d'èxit per a cada un dels candidats, encara significa que una o dues vacunes podrien tenir èxit , potser més ", ha comentat.

En qualsevol cas, no sap quina de les vacunes que s'estan investigant funcionarà: "De moment, no tenim absolutament cap idea de quina tindrà èxit. El nostre enfocament és que les proves de la vacuna s'han de fer per tants candidats com sigui possible perquè vostè tingui la millor oportunitat d'èxit. l'escala d'interès i l'escala d'inversió és molt bona, però tenim certs criteris ". En aquest sentit, ha insistit que "no n'hi ha prou amb que el 20 o el 30% de les persones vacunades estiguin protegides, això no posarà fi a aquesta pandèmia". "Necessitem una vacuna que ofereixi aproximadament un 70% de protecció i que sigui segura", ha afegit.Swaminathan ha ressaltat que el desenvolupament de la vacuna està sent "molt ràpid". "Aquesta és la línia de temps més ràpida que hem vist en comparació amb qualsevol altra malaltia. Des del moment en què es va publicar la seqüència d'ARN de virus pel gener fins al primer assaig de la vacuna al març, van ser menys de tres mesos. Això mai s'havia fet abans. És possible que els assajos de la fase III es completin en el termini d'un any des de l'inici de el desenvolupament de la vacuna, això seria un èxit i un motiu de celebració. Però acabar un assaig clínic de fase III no vol dir necessàriament que la vacuna sigui efectiva, segura i llesta per a ser utilitzada ", ha apuntat.

