Experts demanen mesures per evitar que un rebrot de Covid-19 torni a paralitzar la investigació oncològica

La doctora Begoña Bermejo, de l'Hospital Clínic Universitari de València i membre de la Junta Directiva de el Grup GEICAM, ha assenyalat que cal implantar mesures per evitar que pròximes pandèmies o rebrots de Covid-19 tornin a paralitzar la investigació oncològica.En una conferència telemàtica coorganitzada pel Grup GEICAM d'Investigació en Càncer de Mama i Roche, els experts van exposar que "tant de bo n'aprenguem per deixar d'arrossegar dinàmiques del passat que no aporten eficiència, fer canvis estructurals i implantar formes de treballar noves per millorar l'atenció", tal com va ressaltar la doctora Ana Santaballa, de l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València i membre de la Junta Directiva de GEICAM."Cal aprofitar que la investigació s'ha mostrat clau per solucionar l'actual crisi sanitària per reclamar més suport a aquesta activitat per part de les institucions i dels òrgans governamentals, una millora del finançament i una disminució de les traves burocràtiques per al desenvolupament dels programes d'investigació i de les condicions en què es duu a terme aquesta activitat, en particular el càncer de mama ", va afegir Begoña Bermejo.Gran part de la recerca s'ha vist paralitzada durant la pandèmia, sobretot el reclutament de pacients, si bé els procediments han continuat. Aquest fre s'ha produït perquè molts laboratoris d'investigació estan integrats a les universitats i encara avui segueixen tancats. "Hem d'impedir que això torni a passar, regulant l'ús d'aquestes instal·lacions de manera independent d'aquests centres i sobretot dotant de millors mitjans els instituts d'investigació sanitària perquè puguin competir en investigació", afirma l'oncòloga.Un dels canvis que ha portat la pandèmia és la modificació dels procediments per a l'autorització de fàrmacs, així com de les eines de control de la informació clínica dels pacients: "És moment de plantejar la revisió d'aquests procediments per simplificar els requeriments i escurçar els temps d'aprovació de fàrmacs per a tractaments oncològics en general i en particular del càncer de mama", subratlla.

