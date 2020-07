La UE dona llum verda a nous tancaments de fronteres per l'augment de casos

Brussel·les ha admès que la situació a la Unió Europea és "volàtil" pels rebrots i ha donat via lliure al tancament de fronteres en cas d'una "amenaça sanitària". "Pot ser una justificació per controls localitzats o restriccions de viatge temporals", ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies un portaveu de la Comissió Europea.Tanmateix, l'executiu europeu ha remarcat que per ara continuen demanant als estats membre de la UE que aixequin totes les restriccions restants, però que es manté "vigilant i flexible" davant l'augment de casos. "Estem preparats per fer passos enrere si la situació ho requereix".El control de fronteres és una competència dels estats membre de la UE, però Brussel·les ha establert una sèrie de criteris per la desescalada a nivell intern. A mitjans de juny, la CE va recomanar l'aixecament de tots els controls, que mai va considerar necessaris, després de constatar que tots els països tenien un nivell d'infeccions inferior a 100 nous casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.Segons les últimes dades del 15 de juliol del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties, Catalunya està per sota d'aquest llindar, malgrat els rebrots. De fet, està dues categories per sota de les "zones vermelles" que sobrepassen els 120 casos per cada 100.000 habitants. Només algunes petites àrees de Portugal i Alemanya estan en vermell, mentre que Suècia clarament concentra el nombre més gran de zones amb un alt nivell de contagi.A mode de recordatori, des de la CE van insistir el passat 14 de juliol a tots els estats que qualsevol decisió sobre restriccions s'ha de basar en "consideracions sanitàries" i ha de ser "proporcional", "coherent" i, sobretot, "coordinada".

