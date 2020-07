Els reis, la claca de Vox i Poblet blindat

A un quart i mig d’una del migdia, el rei Felip VI i la reina Letizia han arribat al Monestir de Poblet, en mig d’un dispositiu policial desplegat pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. L’abat de Poblet, Octavi Vilà, així com el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, l’han saludat a l’arribada i li han mostrat el Claustre i diverses estances del temple. Fora, a l'entorn del monestir, hi havia protestes i tensió. La jornada, de fet, ha acabat amb càrregues policials i un detingut.

Un cordó policial ha barrat el pas als independentistes a Poblet. Foto: Josep M. Llauradó

Els manifestants de l'ANC, durant la marxa fins a Poblet des de l'Espluga de Francolí per rebre el rei Felip VI. Foto: Josep M. Llauradó

Els manifestants de Vox, en la visita de Felip VI a Poblet. Al centre de la imatge, Isabel Lázaro. Foto: Josep M. Llauradó

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, parlant amb un agent dels Mossos després que detinguessin el seu secretari, Toni Cartanyà. Foto: Josep M. Llauradó

Dins del monestir, completament blindat, la visita del monarca a Catalunya s'ha fet sense respectar la distància de seguretat -norma tan repetida en aquesta pandèmia-, una circumstància que no tan sols no s’ha complert entre les mateixes autoritats sinó tampoc en les mesures dictades pel servei de seguretat del monarca cap a la premsa acreditada.A tres quarts i mig de dues, les autoritats han marxat del monestir, quan ja feia estona que part dels manifestants havia fet mitja volta i havia enfilat de nou cap a l’Espluga de Francolí. I és que el temps no ha acompanyat en aquesta visita, ja que quan faltaven pocs minuts per les dues del migdia s'ha posat a ploure.Ni el rei ni la reina, així com cap altra autoritat, no ha volgut fer cap intervenció davant de la nombrosa premsa acreditada i tan sols s’han limitat a fer diversos posats davant les càmeres, malgrat l’interès que ha despertat tant la visita de Felip VI com la institució que representa, per les nombroses informacions vinculades al rei emèrit, Joan Carles I.Els manifestants s’han començat a congregar a l’Espluga de Francolí a les 10 del matí, alguns fins i tot més d’hora, seguint la crida feta per les entitats sobiranistes. Ha estat cap a tres quarts d’onze quan un grup s’ha avançat i ha començat a caminar fins al monestir per la carretera de les Masies (TV-7007), ja que la via principal (la T-700) estava tallada pels Mossos d’Esquadra, controlant l’accés a tot tipus de vehicles i vianants. Rere el lema Catalunya no té rei, els contraris a la Casa Reial han caminat prop de tres quilòmetres fins que els han aturat.Els manifestants en cap moment han aconseguit superar el cordó policial i ubicar-se davant del monestir. Tret d’un grup reduït de militants de Vox, que sí que han comptat amb l’autorització policial per situar-se a escassos 500 metres del portal d’entrada, amb una pancarta de “benvinguda” al monarca. Entre els assistents, que no sumaven més de 10 persones, hi havia la líder del partit a Tarragona, Isabel Lázaro.Aquests han comptat de fet amb llibertat de moviments i els han permès fins i tot aparcar els seus cotxes al davant del temple, on només hi podien estacionar els convidats i la premsa. Ben separats d'ells hi havia centenars d'independentistes que es trobaven dividits en dos grups. El més allunyat dels dos ha estat el punt on s'ha produït la càrrega policial dels Mossos d'Esquadra i que ha despertat tota mena de reaccions contràries.Carles-Xavier Gómez, portaveu de l’Assemblea Nacional Catalana a Tarragona, ha donat per finalitzat l’acte a dos quarts de dues per l’amenaça de pluja i que la protesta contra el monarca ja s’havia pogut fer. Altres convocants també han intervingut i, un d’ells, ha posat èmfasi en què hi havia hagut un detingut, que se l’havien endut a l’Hospital Pius de Valls –hospital de referència per a l’Alt Camp i la Conca de Barberà. Alguns dels manifestants han cridat "Toni Llibertat!".Aquest detingut era Toni Cartanyà, secretari de l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, qui també havia assistit a la manifestació. De fet, no eren els únics, ja que també l’acompanyava el regidor Francesc-Xavier Viñas, entre d'altres.Segons Josep Andreu, tot i que l’acusen dels presumptes delictes de desordres, Cartanyà no hauria participat en cap incident ni tampoc hauria intenta fer-se amb el control d'un dispositiu electrònic dels agents desplegats. En mig d'una càrrega policial, segons la versió dels presents, l’han interceptat i se l’han endut. Després de passar per l’hospital, se l’han endut fins a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a la capital de l’Alt Camp i es preveu que avui pugui sortir en llibertat, a l'espera de quina sigui la decisió del jutge.Fonts dels Mossos d'Esquadra indiquen que se l'acusa de tres presumptes delictes: desordres públics, atemptat contra l'agent de l'autoritat i lesions, a més d'"intentar emportar-se un dispositiu d'un agent". A banda d'aquest detingut, no hi ha hagut cap altre incident. La visita de Felip VI ha estat fugaç.

