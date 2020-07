L'associació País Rural es posa en marxa com a grup de pressió del territori

El trajecte de la llei de l'Agència de la Natura va fer emergir un corrent de protesta des del territori - empresaris del sector primari, propietaris forestals, ajuntaments - perquè no se l'havia tingut prou en compte. "És un exemple més d'un projecte de l'administració que s'ha fet des de Barcelona", assegura Josep Maria Vila d'Abadal, exalcalde de Vic i ara president l'associació -nascuda aquest mateix dissabte- País Rural, un grup de pressió organitzat des del territori que pretén aixecar la veu contra legislacions que -sosté- no tenen en compte les condicions de les zones on s'han d'aplicar.Vila d'Abadal, en conversa amb, assegura que la primera prioritat és la de crear un estatut del municipi rural. "No entès com una administració, sinó com un espai físic", ressalta Vila d'Abadal, que també posa l'èmfasi en la necessitat de "recuperar població". "En alguns llocs ja no es pot parlar de despoblament perquè no hi viu ningú", remarca l'exalcalde de Vic i propietari forestal. L'associació no es planteja convertir-se en un partit polític perquè, diuen els seus responsables, això suposaria crear una "estructura de poder" que desvirtuaria els seus objectius a curt i mitjà termini.A banda de la posada en marxa d'un estatut del municipi rural, la nova entitat també es proposa promoure la restauració de lleis ja existents. No només la de l'Agència de la Natura -ningú de la conselleria de Territori s'ha posat en contacte amb ells per desplegar el reglament de l'organisme, aprovat el mes passat al Parlament amb el suport de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, el PSC i els comuns -, sinó també en normes que tinguin a veure amb l'urbanisme o els espais naturals. "No s'entén que es vegi igual Vidrà que una gran metròpoli", remarca Vila d'Abadal, que es queixa dels "virreis que no escolten ningú" nomenats des de Barcelona per dirigir els parcs naturals."No hi ha manera de col·laborar en termes de conservació. El que volem és fer-la nosaltres, aquesta conservació", assegura el president de País Rural, que lamenta el component "urbà" que té l'administració. "La gent de ciutat no entén que hi ha persones que treballen, viuen i que gestionen les zones rurals, on hi ha propietaris, ja siguin públics o provats. Ho han de respectar, i cal que hi hagi una llei que reguli tot això", manté Vila d'Abadal, contrari a les "imposicions directes" des de la capital.A la direcció gestora de País Rural ja hi ha un centenar de persones, i la idea és que s'hi acabin sumant empresaris, ajuntaments i més representants del territori per anar creixent. "Des del país rural podem canviar la governança de tot el país", sosté Vila d'Abadal, que també busca erigir el territori com a garantia de desenvolupament sostenible. "Som els que garantim l'ecologia, lluitem contra el canvi climàtic, regulem el cicle de l'aigua, creem oxigen i fixem el diòxid de carboni", ressalta l'exalcalde de Vic.Una de les primeres tasques de l'associació serà posar-se en contacte amb els grups parlamentaris i amb el Govern. Vila d'Abadal manté que la feina principal no ha de ser promoure manifestacions, sinó tenir un grup d'advocats que serveixi per crear la llei de l'estatut rural i aconseguir que sigui aprovada pel Parlament. "L'Agència de la Natura ha estat la gota que ha fet vessar el got, però no n'hem de parlar més. Hi ha d'haver un canvi de governança i de model", assenyala el president de País Rural, que assegura que aquest canvi es pot fer, precisament, des del territori i no des de Barcelona.

