Torra exigeix un informe complet al comissari en cap dels Mossos pels incidents a Poblet

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, un informe complert sobre els incidents al monestir de Poblet amb motiu de la visita de Felip VI. Hi ha hagut un detingut per desordres públics i cops de porra dels Mossos contra alguns dels manifestants.Segons fonts de la Presidència, el president ha parlat aquest migdia amb Sallent per conèixer tots els detalls. Així mateix, les mateixes fonts remarquen que Torra ha recordat que la policia catalana té, entre les seves funcions, garantir l'exercici de drets fonamentals com el de manifestació o el de lliure expressió.La visita de Felip VI ha provocat protestes arreu de Catalunya. Un sabotatge a la línia de l'AVE a Girona, pancartes en diversos punts del país contra la visita del monarca i una gran marxa de centenars de persones han marcat la jornada, que tenia com a focus l'enton del monestir de Poblet, blindat per a l'ocasió. A l'exterior del monestir s'han produït algunes càrregues dels Mossos, que han intentat desallotjar la protesta i han detingut almenys una persona, el responsable de premsa de l'Ajuntament de Montblanc. Aquestes actuacions han motivat crítiques al Departament d'Interior, que ha recordat que la direcció de la seguretat en aquests casos correspon a la Zarzuela.El dispositiu dels Mossos no ha agradat partits i entitats independentistes. Després d'aquestes queixes i de les recriminacions dels manifestants, Interior ha emès un missatge a Twitter en el qual s'ha espolsat les responsabilitats del disseny del dispositiu: "A tots els actes amb presència del rei d’Espanya la direcció de tots els cossos policials del dispositiu correspon als responsables de seguretat de la Casa Reial". "Ells han decidit qui podia passar i qui no", s'afegeix en la nota d'Interior, en referència al veto de manifestants que portaven estelades. Els filtres policials han impedit la presència a l'entorn de Poblet de ciutats amb emblemes independentistes.ERC, tal com ha verbalitzat la seva portaveu, Marta Vilalta, ha criticat el dispositiu: "Estem cansats d'aquestes imatges" . Les crítiques a l'actuació dels Mossos també han arribat de les files de Junts per Catalunya (JxCat), com ha evidenciat l'eurodiputada Clara Ponsatí, que ha demanat la dimissió del conseller Miquel Buch

