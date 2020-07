Crisi oberta a la CCMA per l'adeu de Mònica Terribas

L'adeu de Mònica Terribas, anunciat de forma imprevista divendres passat , ha obert una crisi interna a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El consell de govern dels mitjans públics s'ha reunit de forma extraordinària aquest dilluns per abordar la marxa de la veu més escoltada de Catalunya Ràdio. En el transcurs de la sessió, l'actual presidenta de la Corpo, Núria Llorach, ha demanat el cessament del director de l'emissora, Saül Gordillo.Les relacions entre Gordillo i Terribas no havien estat fàcils, i fins al comiat el tracte entre un i l'altre havia estat més aviat distant. Llorach ha argumentat una "pèrdua greu" de la confiança amb ell i ha plantejat l'"evidència" d'una manca de voluntat per part seva per tal de mantenir l'actual format d'El matí de Catalunya Ràdio, el programa que ha dirigit i presentat Mònica Terribas en les últimes set temporades.La proposta de Llorach, però, no ha obtingut la majoria qualificada necessària de dos terços entre els membres del Consell de Govern. La votació ha quedat dos a dos -hi han votat a favor la mateixa Llorach i el conseller Antoni Pemán, també proposat per CiU-. Malgrat que Llorach, com a presidenta en funcions de la Corpo podia exercir un vot de qualitat, no ho ha fet.En els darrers anys, la periodista ha hagut de fer equilibris amb els partits del Govern i el consell de la CCMA, que està en funcions pel desacord entre els partits per renovar-lo malgrat el canvi de llei i que té només quatre dels seus sis membres, cosa que li ha costat critiques dels comitès d'empresa i professionals de la Corporació. Terribas, que va ser directora de TV3, també ha estat al punt de mira de les formacions espanyolistes -fins i tot amb demandes judicials-, que n'han qüestionat la independència durant els moments àlgids del procés.L'emissora té ara una papereta gens fàcil de resoldre. A la comissió de control de la CCMA Gordillo ha indicat que es buscarà un relleu "amb el talent intern de la casa". I quan el director de l'emissora diu això les mirades es posen immediatament sobre tres noms: Òscar Fernández, presentador del Catalunya Migdia, Laura Rosel, del Catalunya Nit, o Roger Escapa, presentador d'El Suplement dels caps de setmana. El primer està molt reforçat per les dades d'audiència i és un producte genuí de la casa, la segona és la figura més mediàtica de l'emissora, i el tercer seria una aposta de futur.Ho assumeixin ells o algun altre nom intern o extern que seria una sorpresa haurà de formar l'equip i dissenyar el programa de referència de l'emissora pública en un temps rècord. Aquest dilluns ha començat la programació d'estiu (el Matí de Catalunya Ràdio serà conduït per Albert Segura) i el 31 d'agost arrenca de nou la temporada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor