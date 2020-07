VÍDEO La diferència de tracte dels Mossos amb els manifestants independentistes i els de Vox

La criva dels @mossos per anar a “saludar” al rei, si portes bandera espanyola passes i sinó no. @MiquelBuch #dimissió pic.twitter.com/o3apKwIIpW — Oriol Nicolau i Tell (@onicolautell) July 20, 2020

Si vas equipat amb una bandera espanyola, sí. Si vas amb una estelada, no. Un vídeo difós aquest dilluns al matí a través de les xarxes socials mostra la diferència de tracte que els Mossos d'Esquadra han tingut a Poblet amb els independentistes i els manifestants espanyolistes convocats per Vox.Els antiavalots de la policia catalana han impedit el pas als independentistes, generant moments de tensió i alguna càrrega, mentre que han deixat travessar el cordó a aquells equipats amb banderes espanyoles, tal com es pot veure en les imatges compartides per l'usuari Oriol Nicolau i Tell a Twitter.

