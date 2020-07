Catalunya suma 755 casos nous i set morts més per la Covid-19

Pel que fa als greus, Salut no n'ha notificat cap aquest dilluns (en són 4.209 des de l'inici de la pandèmia), i el total de llits d'UCI ocupats actualment baixa de 60 a 58. Salut no ha proporcionat la dada del nombre d'altes, que ahir se situava en 40.457.

Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat 755 nous contagis (189 menys que el dissabte) i les funeràries han reportat set morts més per coronavirus (el dia anterior, cap). Des de l'inici de la pandèmia, 83.631 persones s'han infectat i 12.643 han mort a Catalunya per la Covid-19.De les 12.643 defuncions notificades per les funeràries, 6.918 han estat en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.116 en una residència i 802 al seu domicili. Els casos restants no són classificables per manca d'informació.