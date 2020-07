Suspesa la marxa militar del 12-O

El Ministeri de Defensa ha decidit anul·lar la desfilada del 12 d'octubre a Madrid per la crisi del coronavirus. Segons fonts de el departament dirigit per Margarita Robles, les mesures sanitàries imposades per evitar la propagació de la Covid-19, així com la incertesa davant de nous rebrots, fa impossible la celebració de la marxa militar que recorre el centre de Madrid.Al seu lloc, el Ministeri treballa en l'organització d'un acte a la plaça de l'Armeria del Palau Reial, presidit també pel Rei Felip VI però que eviti aglomeracions, tant de membres de les Forces Armades com de ciutadans.La previsió és que participin en aquest acte una representació de diverses unitats i exèrcits de les Forces Armades i podria comptar també amb la presència de la Patrulla Àguila, la patrulla acrobàtica de l'Exèrcit de l'Aire.

