Ponsatí reclama la dimissió de Buch per les càrregues dels Mossos a Poblet

Es pesat repetir-se, però quin remei:

Fora les forces d’ocupació, @MiquelBuch dimissió. https://t.co/CWpxYpVPax — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 20, 2020

Clara Ponsatí, exconsellera d'Ensenyament i eurodiputada de Junts per Catalunya (JxCat), ha tornat a demanar aquest dilluns la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per les càrregues a Poblet contra manifestants que protestaven per la visita de Felip VI a Catalunya. Ponsatí ja va demanar a Buch -del seu mateix espai polític- que deixés el càrrec durant les protestes per la sentència de l'1-O arran de l'actuació dels Mossos.Els Mossos, durant el matí, han desallotjat manifestants i la tensió ha anat escalant fins a produir-se càrregues. Alguns dels presents han gravat els moments de tensió entre manifestants i policia, amb la policia catalana reculant davant el pas de la gent, i també denunciant que es permetia passar la gent amb banderes espanyoles i no la resta.Al llarg de la jornada s'ha produït un detingut. Es tracta de Toni Cartanyà, responsable de premsa de l'Ajuntament de Montblanc.

