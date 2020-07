Els millors plans per gaudir de la Costa Brava des del mar i terra ferma

Més informació Descobreix aquí totes les experiències nàutiques a la Costa Brava.

Des de terra ferma

Si el litoral de Costa Brava és un dels millors paisatges del país, el seu fons marí és un autèntic paradís submergit desconegut. Sota les aigües de la Costa Brava s’hi pot trobar tot un món ple de vida amb una flora i fauna d’allò més rica i variada. Reserves naturals, racons rocallosos, coves grans i lluminoses, turons submergits, prats de gorgònies multicolors, restes de vaixells naufragats, vistoses colònies de coral vermell… La millor manera de descobrir-ho és fent submarinisme o snorkel. Aquí trobaràs les 10 millors immersions per conèixer aquest paradís de la mà dels 30 centres especialitzats que et poden acompanyar en aquesta experiència.Si sou dels que necessiteu emocions més fortes, el litoral gironí tampoc us decebrà. Més enllà del caiac o el submarisme, també, esports d’aigua no tant habituals però igual o encara més emocionants. De fet, el vent, el clima i les excel·lents instal·lacions fan que la Costa Brava sigui un autèntic epicentre d'esports nàutics amb un bon nombre de competicions i trobades.La Costa Brava també és un territori privilegiat per les seves rutes senderistes . Camins espectaculars per arribar a les cales més amagades o pera través dels seus penya-segats i platges. Però, més enllà del litoral, el territori gironí ofereix una de les millors ofertes per practicar senderisme tant als cims del Pirineu, com a les, i a les comarques d'interior Un dels elements més singulars de la Costa Brava són els camins de ronda que transcorren per corriols a tocar del mar. La millor manera de descobrir-lo és seguint les marques blanques i vermelles del GR-92 o sender de la Mediterrània. Comença a Portbou i acaba a Ulldecona després de 560 km però, sense dubte, les parts més espectaculars són les del litoral gironí.