Una cinquantena de municipis catalans impulsen l'Associació de Municipis per l'Energia Pública

El municipalisme uneix forces per aconseguir que l'energia sigui pública. Una cinquantena de pobles i ciutats d'arreu de Catalunya han presentat l'Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), amb la voluntat d'incidir i apostar per la municipalització de la gestió de l'energia als municipis.Amb l'empara de la legislació europea, els representants municipals, han assegurat durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dilluns al matí que tenen "les eines" per aconseguir que la xarxa energètica esdevingui de titularitat pública.En concret, ja s'han adherit a l'associació 47 municipis entre els quals destaquen les quatre capitals de demarcació -Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona-. Pel que fa al Vallès Occidental, a banda de Terrassa, també hi estan adherides Sant Cugat, Ripollet, Sant Quirze i Vacarisses. Amposta, el Prat del Llobregat o Tàrrega també s'han sumat a la iniciativa. En total representen més de dos milions i mig de ciutadans -el 34,5% de la població total catalana-.L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat que l'AMEP és "l'inici per construir i impulsar la titularitat pública de l'energia". A més a més, l'Associació, igual com passa amb l'aigua, vol servir per oferir suport als municipis que ho requereixin. "L'objectiu és un model energètic just i sostenible". "L'energia és un dret fonamental i les administracions les hem de garantir, els ajuntaments hem de tenir la capacitat d'intervenir en el mercat", ha afegit Ballart.L'AMEP doncs, té la voluntat de ser un lobby "positiu" ha puntualitzat el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, Carles Caballero. "Sabem que la legislació és de dependència estatal però demanarem el canvi legislatiu per tal d'incidir en les polítiques públiques".En aquest sentit però, l'Associació s'aferra també a la normativa europea per promoure una transició energètica des del municipalisme", ha apuntat l'impulsor de l'AMEP, Josep Subirana.





En paraules de l'alcaldessa de Tàrrega i vicepresidenta de l'AMEP, Alba Pijuan, "cal democratitzar l'energia i això passa per la producció d'energies renovables autòctones i abandonar l'energia nuclear". Pijuan ha alertat que actualment a l'estat espanyol només es produeix un 18% d'energies renovables i un 8% a Catalunya, malgrat que el compromís amb la UE és arribar al 42%.Els municipis adscrits han denunciat que l'estat espanyol es troba en un gran contrasentit en ser dels països amb més hores de sol de la UE però on es paga la quarta tarifa més cara d'Europa. Caballero també ha insistit en què la voluntat és acabar amb l'oligopoli energètic de l'estat, "l'últim sistema de distribució franquista".Està previst que a partir del setembre tots els municipis presentin mocions als plens ordinaris i l'AMEP fixa l'octubre per fer la primera assemblea.

Municipis adherits



Barcelona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Ripollet, Sitges, Sant Quirze del Vallès, Cardedeu, Tona, Vacarisses, Taradell, Mediona, Santa Eugènia de Berga, Sant Quirze de Besora, Olost, Vilada, Saldes, Argençola, La Nou de Berguedà, Sobremunt, Girona, La Vall d'en Bas, Vilablareix, Verges, La Pera, Rupià, Sant Miquel de Campmajor, Palau de Santa Eulàlia, Lleida, Tàrrega, Tornabous, Menàrguens, Castelló de Farfanya, Les Avellanes i Santa Linya, Torrebesses, Maldà, Tarragona, Amposta, Puigpelat, Ulldemolins, Senan, El Prat de Llobregat, Artés, Sant Pere deTorelló, Olvan, Girona Llagostera, Celrà.

Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, una entitat que vol impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic més just, democràtic i sostenible. També vol assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos.Un total de 47 municipis i 2 entitats de Catalunya ja s’han adherit a la iniciativa, mitjançant la signatura d’un Protocol que regula el marc de col·laboració que donarà pas a la constitució de l’AMEP. Aquesta entitat està oberta a la incorporació de nous municipis, noves entitats públiques, sectors acadèmics i societat civil organitzada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor